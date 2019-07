Zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kam es nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen um 9.29 Uhr auf der Merschstraße in Herbern. Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer aus Ascheberg war auf der Merschstraße in Richtung Münsterstraße unterwegs, als ein 61-jähriger Autofahrer aus Ascheberg die Fahrertür seines auf dem Parkstreifen stehenden Wagens öffnete.

Der Pedelec-Fahrer versuchte noch auszuweichen, wurde jedoch durch einen minimalen Kontakt mit der Autotür aus dem Gleichgewicht gebracht und stürzte zu Boden.

An der Merschstraße ereignete sich der folgenschwere Unfall. Foto: Schütte

Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu, die als lebensgefährlich eingestuft wurden. Der Notarzt veranlasste den Einsatz eines Rettungshubschraubers, der auf der Amtswiese landete. Einen Fahrradhelm hatte der Senior nicht getragen, heißt es im Bericht der Polizei abschließend.