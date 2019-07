Michael Patzelt ist der Rätselkönig

Rätselspaß, Witzeparade und am Ende wird in Franjos Almhütte ein Davensberger Quizkönig. Obwohl es bei Steffis Kneipenquiz nur für Michael Patzelt eine Siegerschärpe und eine Meisterkrone gibt, geht nach gut zweieinhalb Stunden niemand als Verlierer nach Hause. „Ein toller Abend“, ist von den 34 Gruppen, die sich den Fragen der bekannten WDR-Moderatorin Steffi Neu gestellt haben, zu hören. Warum die 200 Eintrittskarten schon Wochen vorher vergriffen waren, erschließt sich den Gästen bei kühlen Getränken in der aufgeheizten Almhütte schnell. Und weil Wissen und Rätseln nicht alles ist, wird zu jedem Kneipenquiz-Termin ein Gast eingeladen. Meistens stammt er aus der Region, in die Davert kam mit Markus Krebs ein Comedian, der vor einem Jahr schon einmal bei Neu war. „Ihn wollte ich dieses Jahr unbedingt wieder dabei haben. Beim Blick in die Kalender, ist nur dieser eine Termin übrig geblieben“, erklärte die Moderatorin und an den Tischen war niemand traurig darüber.

Fürs Kneipenquiz reicht pro Runde ein Bierdeckel. Fünf Antworten sollten nach jeder Runde dort stehen. Vier Deckel reichen pro Team aus, der Rest passiert auf der Bühne. In der Regio-Runde waren Hexenprozesse (Gerichtsverhandlungen in Davensberg vor 500 Jahren), 4teenfundays (Name des Ferienlagers der Kolpingsfamilie), Simon-Judas-Markt (kompletter Name von Sim-Jü in Werne), Harry Wijnvoord (in Senden lebender Moderator) und beleidigt (deutsche Übersetzung fürs plattdeutsch „dull“) die richtigen Lösungen. Gefragt waren dann ein feines Ohr für Musik, die eine Zwei-Mann-Band einspielt, ein gutes Funktionieren im Team und schnelles Wissen in der Schlussrunde.

Steffis Kneipenquiz in Davensberg 1/112 Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Steffi Neu macht mit dem Kneipenquiz in Franjos Almhütte in Davensberg Station Foto: hbm

Der Atempause, die das Team hinter den Kulissen fürs Auswerten benötigte, folgte ein echtes Feuerwehr. Zuerst von Markus Krebs („Beißen die Fische?“ - „Nein, kannst sie streicheln“). Die Lachmuskeln kommen bei den vielen kurzen, wortwitzigen Häppchen und schrägen Doppeldeutigkeiten nicht zur Ruhe. „Ich bin schon weit gefahren, um ihn zu sehen. Jetzt ist er hier bei uns“, ist Franz-Josef Schütte völlig begeistert. Nachdem der Comedian seine Witze-Top-drei zum Besten gegeben hat, meldet Neu sich mit der Frage „Jemand unter 18 hier?“ zurück. Die Moderatorin singt und redet sich durch den Abend, weiß aber immer, was sie sagt. „Ein Profi am Mikrofon, sie kann es, Klasse“, lobt Manfred Hölscher die Moderatorin, die „Manni“, den Mann am Horn, nach den Musikfragen nicht mehr los lässt.

Vor dem Halbfinale werden vier gleichauf liegende Teams durch eine Schätzfrage auf zwei reduziert. Mit den beiden punktbesten Mannschaften geht es ins Halbfinale. Je ein Ratefuchs pro Team darf auf die Bühne. Antworten kann nur, wer vorher einen Ball im Basketballkorb versenkt hat. Am Ende bleiben Michael Patzelt und Holger Neve fürs Finale übrig. Bei Fragen zu sechs Sachgebieten geht Neve dank des Jokers mit 1:0 in Führung, bei der Pantomime kontert Patzelt, der beide Begriffe („Etwas ausbaden müssen“ und „Atemlos durch die Nacht“) errät und Quizkönig wird. Neben kleinen Geschenken gibt es auch eine Einladung in die Samstagssendung von Steffi Neu.

Zu Holger Neves Runde gehörten Tanja Neve, Andrea und Franz Brügger, Bianca und Michael Frye, Claudia Trahe und Sandra Hülsmann. Das Siegerteam namens Dörgemös (Durchgemüse) bildeten Angela und Michael Patzelt, Jonas Patzelt, Anna-Christina Beiker, Felix Patzelt, Nele Schäfers, Kirsten Patzelt und Hildegard Beckers. Als witzigsten Namen küren Neu und ihr Team übrigens „Wir kommen nicht aus Ratingen, sondern aus Wissingen“.