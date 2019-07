Die Gläser klirrten leise beim Anstoßen am Donnerstagabend. Aber ein besonderer Anlass bedarf eben auch einmal außergewöhnlicher Zusammenkünfte. Vor allem, wenn man wie Birgit Tork sozusagen Silberhochzeit feiert. Seit 25 Jahren ist die Kauffrau bei Rudi und Karin Schmalenberger beschäftigt. In der Sendener Schuhkiste ist sie 1994 gestartet. „Als wir dann dort geschlossen haben, war Birgit die erste, die sagte, ich komme mit nach Ascheberg“, erzählt Karin Schmalenberger. Seit dem 30. Juni 2015 ist bei Engel und Bengel am Kirchplatz ihr Arbeitsplatz. Tork mag Ascheberg. Schließlich war der Ort für sie keine unbekannte Größe. Veranstaltungen wie die Jacobi-Kirmes und die Italienische Nacht waren der Jubilarin bestens bekannt, „denn da hat sie immer schon in Ascheberg ausgeholfen“, erzählt Karin Schmalenberger. Sie ist stolz auf ihre engagierte Mitarbeiterin und ihr ist sehr wohl klar, dass es gerade in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich ist, das jemand so lange im Betrieb ist. Aber Birgit Tork liebt ihre Arbeit. „Es sind die familiäre Atmosphäre, der persönliche Kontakt und die Arbeit an sich, die mir soviel Freude machen“, sagt sie. In Ascheberg mag sie die netten Kunden, „und die Kinder. Kinder sind etwas Besonderes.“ Noch mehr freut es Birgit Tork, dass auch die Sendener Kunden ihr treu geblieben sind. „Die kommen heute nach Ascheberg.“ Das –Faszinierendste dabei: Es sind vielfach ehemalige Kinder, die längst aus ihren Kinderschuhen herausgewachsen sind, jetzt selber Kinder haben, „und mit ihnen zu uns kommen. Das berührt.“