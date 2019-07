Parkplätze oder eine zweite Zufahrt?

Seit die Gaststätte Strunk an der Altenhammstraße weichen musste, gibt es Pläne für Neubauten. Bei den Bauinteressenten gab es in diesem Jahrtausend ein Kommen und Gehen. Geblieben sind die gültigen Bauleitplanken aus dem Jahr 2006. Der aktuelle Flächenbesitzer plant auf dem Areal zwei Gebäude. Vier Wohn- und zwei Büroeinheiten sollen an der Altenhammstraße entstehen. Zehn Appartements für Mieter mit kontinuierlichen vitalen Beeinträchtigungen werden am Neuenhamm gebaut. Weil die Gebäude nicht komplett in den vorgegebenen Grenzen und nach den Vorgaben des Bebauungsplans entstehen, hat der Investor um Befreiungen von den Vorgaben gebeten. Soweit es um Loggia oder Balkone an den Baukörpern ging, war das im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am Donnerstag kein Problem. Mit der Frage der Zufahrt taten sich die Politiker aber schwer – auch weil die Nachbarschaft als Gäste im Bürgerforum vertreten waren.

Nach den bisherigen Vorgaben muss das Gebäude am Altenhamm direkt an das Heimathaus anschließen. Der aktuelle Bauherr möchte, was Denkmalschützer und Gemeinde gut finden, Platz zum Heimathaus lassen und nicht die gesamte Straßenfront quasi zubauen. Bis dahin regt sich kein Widerstand. Bisher ist vorgeschrieben, dass es auch bei der geschlossenen Bauweise eine Durchfahrt – wie sie früher bei der Gaststätte existierte – geschaffen werden muss. Zwei Zufahrten zu dem Gebäudekomplex sind auch das Anliegen der Bewohner des Neuenhamm. Der Bauherr überlegt allerdings, statt der möglichen Zufahrt vom Altenhamm zusätzliche Parkplätze und einen vorgeschriebenen Spielplatz zu schaffen. Dann würde der Verkehr komplett über den Neuenhamm fließen.

Nach dem gültigen Bebauungsplan ist ein Stellplatz pro Wohneinheit vorgesehen. An den Gemeindewunsch, es mögen 1,5 Stellplätze sein, ist der Bauherr nicht gebunden. Durch den Verzicht auf die Durchfahrt, so Fachbereichsleiter Klaus van Roje, komme er dem Wunsch nahe. Es blieb also die Frage: Mehr Parkplätze auf dem Areal oder eine Zufahrt?

Die Gemeinde muss bis zum 13. Juli Position beziehen, sonst gelten die Befreiungswünsche als genehmigt. Wenn Ascheberg zu den Wünschen „nein“ sagt, kann der Bauherr sich auf den Plan aus dem Jahr 2006 zurückziehen. „Dann droht uns ein größeres Gebäude“, glaubt Fachbereichsleiter Klaus van Roje.

In einer langen Diskussion suchten einige Ausschussmitglieder nach Auswegen. Ludger Wobbe (CDU) wollte lieber den Bebauungsplan ändern, weil dann die Nachbarn beteiligt werden. Jochen Wismann (FDP) erinnerte an die Pflicht zum Nachverdichten und sah ein Kommunikationsproblem. Nachdem in dem Ausschuss alle Fakten aufgedeckt worden seien, könne man noch einmal mit den Anliegern reden. Wilfried Meyer-Laucke (UWG) fehlten die sachlichen Gründe für ein „nein“. Wenn, wie Wobbe wünsche, der Bebauungsplan geändert werden solle, müsse man mit Planungsschäden rechnen, weil der Investor auf den gültigen Plan vertrauen dürfe. Mehr Stellplätze auf dem Gelände seien angesichts der Enge auf dem Altenhamm ein gutes Argument.

Nach einer Pause, in der die Fraktionen mit den anwesenden Anliegern sprachen, wurde das Thema Zufahrt vom Altenhamm ausgeklammert. Die Verwaltung soll kurzfristig klären, ob es einen Kompromiss zwischen Anlieger- und Investorenwünschen geben könnte. Entscheiden soll der Ausschuss endgültig in einer Sondersitzung vor der Ratssitzung am Dienstag (9. Juli) um 16.45 Uhr.