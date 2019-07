Mit brasilianischem Temperament

Der Schützenverein Horn wird international. Tobias Großerichter aus der Bauernschaft Horn hat den „Adler aus Wessel“ beim Jubiläumsschützenfest am Freitagabend erlegt und wird nun mit seiner brasilianischen Freundin Tayana Silva de Carvalho das Schützenvolk regieren. Mit 179. Schuss holte er um 19.25 Uhr die letzten Reste des hölzernen Federviehs von der Stange und tritt somit die Nachfolge von Norbert und Anne Albers an.

Vor genau 25 Jahren regierten Richard und Agnes Großerichter als Königspaar und Tobias hatte schon länger den Wunsch geäußert, Jubiläumskönig zu werden, wie seine Eltern betonten. Gesagt, getan. Nach einem spannendem Schießen zwischen Guido Sebbel, Klaus Wesselmann und Tobias Großerichter hatte der 31-Jährige Landwirt aus Horn das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Die Insignien sicherten sich: Bernhard Storksberger (Zepter), Ewald Börste (Apfel), Bernhard Storksberger (rechter Flügel), Robert Feldmann (linker Flügel) und Andreas Heimann (Krone).

Jubiläumsschützenfest in Horn 1/83 Der Freitag beim Jubiläumsschützenfest in Horn Foto: Isabel Schütte

Das Königspaar ließ sich feiern und die erste brasilianische Königin in der Vereinsgeschichte konnte ihr Glück kaum fassen. „Wahnsinn, dass ist wirklich toll hier. Ich freue mich so sehr“, sagte Tayana Silva de Carvalho.

Auch beim Horner Schützennachwuchs ging es ziemlich fix. Domenic Krieter setzte sich durch und schoss mit 145. Schuss um 16.48 Uhr die Flasche aus dem Kugelfang. Zu seiner Königin nimmt er Theresa Wesselmann. Sie folgten damit Tobias Löcke und Katharina Heimann.

Die Schützen hatten den Festtag am Nachmittag mit einem Antreten auf Westerwinkel begonnen, anschließend setzte sich der Festumzug in Richtung Vogelstange in Gang, wo dann das Vogelschießen stattfand. Heute ist ab 16 Uhr das große Antreten aller Schützen und Gäste auf dem Schulhof der Mariengrundschule in Herbern. Nach den Festreden geht es zum Schloss Westerwinkel, wo dann der Große Zapfenstreich stattfindet. Im Festzelt am Graf-von-Merveldt-Schützenplatz klingt der Samstag Fest mit dem Schützenball aus. Am Sonntag ist eine Jubiläumsmesse im Festzelt. Mit einem Frühschoppen klingt das 100-Jährige der Horner Schützen aus.