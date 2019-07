Tolle Kulisse mit Wermutstropfen

Das Wasserschloss Westerwinkel trägt seinen Namen, weil das Wasser in den Gräften die Bewohner früher beschützt hat. Beim 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins Horn erhielt das feuchte Nass einen mehr als zweifelhaften Geschmack. Den meisten Teilnehmern und Besuchern fehlten im Schlosshof die Worte: Ausgerechnet mit den ersten Tönen für den Großen Zapfenstreich bewies der Himmel, dass er nicht vergessen hat, wie ein westfälischer Landregen nach unten prasselt. Ja, ausgerechnet beim musikalischen Höhepunkt des Jubiläums standen die Horner Schützen mit ihren Gastvereinen aus Horst-Wessel, Holthausen-Schmintrup, Capelle, Nordick, Herbern, der Jakobi-Bruderschaft und Landjugend im wahrsten Wortsinn, aber unverzagt im Regen.

Die Blaskapelle Schwartländer und der Kolpingspielmannszug erzeugten auch unter erschwerten Bedingungen ein harmonisches Klangbild. „Wir haben es genossen“, bewies König Tobias Große­richter, dass der Regen die unvergleichliche Kulisse zwar störte, aber das Erlebnis nicht zerstörte. Mit der Sonne zum Start und den Wermutstropfen Regen auf Westerwinkel wurde auch Vereinsgeschichte symbolisch lebendig: Es gibt immer Licht und Schatten.

100 Jahre Schütenverein Horn 1/436 Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Jubiläumsfeier des Schützenvereins Herbern-Horn mit Gastvereinen Foto: Theo Heitbaum

Dass der Schützenverein Horn im Jahr des hunterjährigen Bestehens mit 195 Schützen einen Mitgliederrekord meldet, war auf dem Marienschulhof zu sehen, als die Horner einmarschierten. Die Gastvereine hatten sie hier erwartet und gemeinsam, so Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, „ergeben Sie ein herrliches Bild vom Mikrofon aus.“ Der erste Bürger, der am Samstag ebenfalls Geburtstag feierte, ob hervor, dass man in der Bauerschaft nicht nur einen Verein, sondern mit ihm gute Nachbarschaft und Zusammenhalt gepflegt habe. Risthaus dankte auch fürs Mitmachen im Recyclinghof oder der Dorfsäuberung. Vorsitzender Heinrich Roters ließ Vereinsgeschichte Revue passieren und begrüßte die Gäste. Karsten Nägeler, Vorsitzender der Herberner Bürgerschützen, sprach das Grußwort der Gastvereine und verwies darauf, „dass die Horner etwas eigen feiern, ohne Gäste und nur alle zwei Jahre.“ Aber bei Jubiläen seien sie da und alle seien dem Ruf zum Mitfeiern gerne gefolgt. Für die noch lebenden Könige gab es eine Überraschung: Ein Trio hatte für sie Königs-Krawatten organisiert.

Marienschule, Schloss, Schützenplatz – das waren die Schauplätze des wohldurchdacht und bestens organisierte Jubiläums. Auf dem Weg vom Schloss zurück ins Dorf ließ auch der Regen nach. Die Horner marschierten direkt ins Zelt, die Gäste wurden später von Spielleuten ins Zelt geführt. Dort wurden trocken die Königspaare Tobias Großerichter und Tayana Silva de Carvalho sowie Domenic Krieter und Theresa Wesselmann gefeiert - mit dem Königswalzer, aber auch einer brasilianischen Samba. Es ging hoch her - nach Regen kommt eben Sonne.