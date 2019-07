1087 Fahrgäste nur im Juni, der Bürgerbusverein Ascheberg blüht auf und stellt einen neuen Rekordmonat auf. Um etwas an die Fahrer zurück zu geben, wurde am Freitagabend ein gemeinsamer Grillabend mit Getränken auf dem Hof Haverkamp ausgerichtet. Die 260 Tage im Jahr mit durchschnittlich 50 Fahrgästen, an denen gefahren wird, würdigte der Vorsitzende Joseph Streyl ganz besonders. „Danke für eure Leistung, das ist nichts Selbstverständliches.“ Nach der Begrüßung und der Besprechung anstehender Termine, wies Bürgerbus-Koordinatorin Katja Eckmann, Mitarbeiterin von der RVM, noch auf Regularien und Leitfäden für die Fahrer hin. Auch sie sprach noch einmal mit den Mitgliedern über Termine wie zum Beispiel die anstehende Fahrerschulung. „Für weitere Fragen bin ich den ganzen Abend ansprechbar“, stellte sich Eckmann auch nach der Protokollliste den Fahrern zur Verfügung. Ein Wermutstropfen bleibt dem Verein aber. Robert König, elf Jahre lang Kassenwart, gab sein Amt nun planmäßig weiter. Mit Ulrike Neulen ließ sich aber passender Ersatz finden. Streyl betonte anschließend noch einmal, wie froh man über die Gastfreundschaft von Bürgerbus-Fahrer Herbert Haverkamp sei: „Eine schöne Einladung.“ Für das Jahr 2019 werden wieder rund 12 000 Fahrgäste als Ziel angestrebt.