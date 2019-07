Am Samstag erkundeten 30 Frauen im Rahmen der von der KFD St. Anna Davensberger organisierten „Tour durch die Gärten“ einige der schier unendlichen Möglichkeiten, dieses idyllische Plätzchen Grün zu gestalten. Zum achten Mal fand die Aktion in diesem Jahr statt, allerdings traf man sich nicht, wie sonst üblich, zu Fuß, sondern schwang sich auf den Drahtesel, da auch Gärten in der Kreuzbauerschaft und in Ottmarsbocholt besichtigt wurden.

Erkundet wurden die Gärten der Familien Wenge (Von-Büren-Straße), Harlacke (Auf der Heide), Närmann (Kreuzbauerschaft) und Lohmann (Hambrock). Der Tag klang dann bei Teamsprecherin Annette Aschwer mit einem kleinen Snack aus.

Die Damen tauschten angeregt Tipps und Tricks rund um Garten- und Pflanzenpflege aus und bewunderten beispielsweise bei Familie Wenge die vielen blühenden Hortensien, Rosen, den Lavendel und sonstige Gewächse, die auch Insekten und Bienen Unterschlupf und Nahrung bieten. Insekten- und Bienenfreundlichkeit stehen sowieso hoch im Kurs und der „grüne Daumen“ kann auch ohne Chemie oder zumindest mit so wenig wie möglich ganz hervorragend wirken, wie den Teilnehmerinnen gezeigt wurde.