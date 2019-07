Eine besondere Shopping-Queen

Anziehen, wohlfühlen und Wow-Effekt – das ist der (Kleider-) Stoff aus dem Träume gemacht sind. Erst recht, wenn eine Königin auf Ballkleidsuche geht. Als Katrin Freisfeld am Samstagmorgen im Modehaus Siebeneck ankommt, ist ihre Hofdame Steffi Wacker bereits fertig und präsentiert sich in einem atemberaubenden mintfarbenen Sommerkleid. Luftig, locker, ihrer Figur schmeichelnd und trotzdem liegt ein Hauch Eleganz in der Luft. Denn das Team rund um Katharina Grove hat dem Kleid mit einem weißen Schultertuch kurzerhand das elegante Etwas verliehen.

Lange hat Wacker nicht gebraucht. Gerade einmal drei Kleider hat sie anprobiert. Nun ist sie gespannt. Wie ergeht es der Königin? Die nimmt zielstrebig Kurs auf die Abteilung Abendkleider. Eine korallenrote Robe sticht ihr direkt ins Auge. Zwischen Telefonat und Begrüßung des Ottmarsbocholter Hofstaates, der in Form von Evelyn Vorspohl und Freundin Sandra Pottmann ebenfalls auf Kleidersuche ist, nimmt die frischgebackene Majestät besagtes Kleid direkt in die enge Auswahl. Beraten wird sie von Chefin Katharina Grove höchstpersönlich. Und die hat derweil ein ganz bestimmtes Exemplar für die frischgebackene Majestät der Schützenbruderschaft St. Lambertus Osterbauer ins Visier genommen. Ein melba­farbenes Kleid mit Pailletten besetzt. Oder anders ausgedrückt: Eine wahrhaft königliche Robe. Während sich Königin Katrin in dem korallenroten Kleid vor dem Spiegel dreht, bringt Mitarbeiterin Silvia ein blaues Exemplar und bittet: „Zieh es doch einmal an Katrin, tu mir den Gefallen.“ Ihre Majestät folgt der Aufforderung, aber, „nein, irgendwie ist das nicht meins“. Es ist das erste Kleid, was direkt „ausgemustert“ wird. Und dann, dann probiert Katrin das Kleid an, das die Chefin ausgesucht hat.

Auch ein blaues Kleid probierte Katrin Freisfeld an, aber es überzeugte sie nicht. Foto: Tina Nitsche

„Im Grunde genommen haben wir hier ja schon eine kleine Vorauswahl getroffen“, erzählt Katharina Grove derweil, während sie auf die Kleiderwände weist. Die Termine der Schützenfeste in der Umgebung werden rechtzeitig notiert, Auswahl ist reichlich vorhanden und eine Änderungsschneiderin steht für die Majestäten parat. „Denn erfahrungsgemäß müssen Änderungen schnell gehen“, weiß die Fachfrau. Vormittags anprobieren, abends anziehen. Die professionelle Beratung geht Grove leicht von der Hand. „Da entwickelt man ein Auge, und wie gesagt, das Kleid für die Königin sollte schon etwas Besonderes sein. Währenddessen wird der Vorhang der Umkleidekabine aufgeschoben. Königin Katrin tritt in besagter wahrhaft königlichen Robe heraus. „Passt“, sagt sie und dreht sich vor dem Spiegel. „Das ist es“. Angezogen, sofort wohlgefühlt und den Wow-Effekt auf ihrer Seite. In der Tat hier ist in ganz kurzer Zeit – übrigens auch nur nach drei Mal anprobieren und ganz ohne Änderungen - ein königlicher Kleidertraum wahrgeworden.