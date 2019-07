Sie haben bis tief in die Nacht gefeiert, trotzdem waren die Mitglieder des Schützenvereins Horn am Sonntagmorgen pünktlich wieder im Festzelt am Haselbüschken. Mit Pfarrer Günther Lube und der Gemeinde St. Benedikt wurde ein Festgottesdienst gefeiert. Der Geistliche ging dabei auch auf die Geschichte und die Tugenden des Jubilars ein. Zusammenhalt und Gemeinschaft sind Werte, die der Verein im Herberner Süden nun schon 100 Jahre lebt. Da am Sonntag die Gottesdienste in der St.-Benedikt-Kirche wegen der Jubiläumsmesse des Vereins ausfielen, war das Schützenzelt gut gefüllt.

Die Horner und ihre Sonntagsgäste ließen den letzten Tag des dreitägigen Festes mit einem Frühschoppen ausklingen. Egal, in welcher Runde, Bilanz gezogen wurde: Es herrschte eine große Zufriedenheit über den Verlauf der Feier – für die Wetterkapriole beim Großen Zapfenstreich konnten die Ausrichter ja nichts.

Nun kehren die Horner zu ihrem üblichen Modus zurück. Nächstes Jahr gibt es ein Sommerfest, in zwei Jahren wird wieder ein König ermittelt.

Bis dahin bleibt dieser Hofstaat in Amt und Würden: Das Königspaar Tobias Großerichter und Tayana Silva de Carvalho, das kleine Königspaar Domenic Krieter und Theresa Wesselmann, Klaus und Steffi Mennemann, Guido und Ingrid Sebbel, Markus Volmer und Tessa Schürmann, Thorsten Heitbaum und Ann-Kathrin Kroll, Michael und Damaris Bröcker, Norbert und Anne Albers, Matthias Grauthoff und Anna-Lena Schulze, Klaus und Maria Thereza Souza Tribold, Michael und Meike Roters, Jörn Kreisel und Michelle Schulze-Langenhorst, Jens Oberholz und Luiza Nascentes Laura Kluft.