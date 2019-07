Herberner Kirmesbesuch ist unwirtschaftlich

Die Benediktus-Kirmes in Herbern findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. Juli (Freitag bis Sonntag) statt. Im Vergleich zu den Schwesterveranstaltungen in Davensberg und Ascheberg hat die Kirmes auf der Talstraße seit Jahren einen schweren Stand. Während die Bewerberzahlen bei den beiden anderen Veranstaltungen stabil sind, sinkt das Interesse der Schausteller an einer Teilnahme in Herbern von Jahr zu Jahr rapide, lautet die Pressemitteilung der Gemeinde. So werden in Herbern gegenüber dem Vorjahr erneut weniger Geschäfte vertreten sein.

Abgesagt haben, wie berichtet, der „Musik-Express“, ein Ausspielungsgeschäft (Dosenwerfen), der Weinstand und ein Bierwagen. Besonders schmerzlich ist der Verlust des „Musik-Express“, denn somit wird mit dem Autoscooter nur noch ein großes Fahrgeschäft auf der Festwiese platziert. Die Familie Rasch als Eigentümer des „Musik-Express“, die über Jahrzehnte auf der Benediktus-Kirmes vertreten war und sich immer vehement für deren Erhalt eingesetzt hat, bedauert die Entscheidung sehr, bittet aber um Verständnis, dass diese aus wirtschaftlichen Gründen alternativlos sei. Leider konnten weder die Verwaltung noch die Schausteller ein Ersatzgeschäft finden.

Voraussichtlich werden auf der Kirmes in Herbern daher 13 Geschäfte aufgebaut: der Autoscooter als großes Fahrgeschäft, der Dschungelexpress als Kinderfahrgeschäft, drei Ausspielungsgeschäfte, drei Imbissgeschäfte, vier Süßwarengeschäfte und ein Ausschank.

Eröffnet wird die Benediktus-Kirmes am Freitag (12. Juli) um 17 Uhr durch den stellvertretenden Bürgermeister Bernhard Pettendrup im „karibischen Biergarten“ auf dem Amtsplatz. Als traditionelle Gäste der Eröffnung werden die Mitglieder des Rates erwartet. Ausklingen werden die beiden ersten Veranstaltungstage mit einer Musik- und Tanzveranstaltung im „karibischen Biergarten“.

Es geht rund an den einzelnen Veranstaltungstagen: Freitag von 17 Uhr bis Samstag um 1 Uhr; Samstag von 14 Uhr bis Sonntag um 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 24 Uhr.

Die Gemeinde weist außerdem darauf hin, dass keine Anfahrt der Bushaltestelle Talstraße während der Kirmes erfolgt. Vom 12. bis 14. Juli wird für die Haltestelle Talstraße in Herbern keine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Der Bürgerbus umfährt die Haltestelle und bedient die Route davor und danach wie gewohnt, so die Pressemitteilung.