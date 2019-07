Schüler tauchen tief in Themen ein

Jeder träumt von irgendetwas. Rieke Schnettker zum Beispiel wollte immer schon einmal ein Einrad haben. Und dann war sie im Urlaub in Holland. „Dort habe ich auf einem Flohmarkt eines entdeckt und zugeschlagen“, verrät die Profilschülerin. Danach belegte die Sechstklässlerin einen Kursus und seitdem hat sie der Einrad-Virus gepackt. Sie hat sich näher mit diesem Thema befasst, eine Sportart, die nicht alltäglich ist, viel mit Gleichgewichtssinn zu tun hat und ganz wenig mit bremsen. „Bremsen gibt es nicht, das geht anders“, verrät Rieke, „einfach abspringen“. Soweit so gut. Nachdem sie die Kunst des Einradfahrens beherrschte, brachte Rieke ihr eigenes und das Einrad, das sie mit ihrer Schwester Neele gemeinsam besitzt, nun mit in die Schule. Denn die beiden Räder waren Gegenstand ihrer sechsmonatigen Arbeit. Rieke ist mittlerweile zum Experten auf diesem Gebiet geworden und ihr Einrad-Wissen teilte sie bei der Präsentation des Forder-Förder-Projektes der Profilschule nur allzu gerne.

Profilschüler stellen Forder-Förder-Projekte vor 1/4 Die Sechstklässlerin Rieke Schnetker hat sich im Rahmen des Forder-Förder-Projektes mit dem Thema Einrad näher auseinandergesetzt. Foto: tani

Sieben junge Experten (erste Reihe) begeisterten mit ihren Arbeiten bei der Präsentattion des Forder-Förder-Projektes (FFP) der Profilschule. Foto: tani

Der Achtklässler Marcel Klohn begeisterte mit der Expertenarbeit zur Musikrichtung Rap. Foto: Tina Nitsche Foto: tani

Ein kleiner Experte in Sachen Fußball: Luis Kühler (6a) beeindruckte mit dem Thema Torwart. Foto: tani

Sie erzählte von ihrem Werdegang aber auch von den Einradprofis Lutz Eichholz, und Niklas Wojtek. Rieke Schnettker war dabei eine von insgesamt sieben ausgewählten Schülern, die beim Forder-Förder-Projekt der Profilschule mitmischten und sich sozusagen auf eine Reise zu ihrer eigenen Expertenarbeit begaben.

Intensive Arbeit hat sich gelohnt

Kein Spaziergang, soviel steht fest. Aber eine Arbeit, die sich gelohnt hat. Wenngleich sie so manchen der Teilnehmer auch vor die ein oder andere Herausforderung stellte. Marcel Klohn beispielsweise hatte zunächst geplant, sich in seiner Arbeit um die Berliner Mauer zu kümmern. Dann schwenkte er spontan um – „und da waren meine Eltern echt not amused“, verriet der Achtklässler – auf Rap-Musik. Er verfasste allerdings – und das in sage und schreibe nur zwei Monaten – eine Arbeit, die sich mehr als sehen lassen konnte. So erfuhren die Gäste bei der Präsentation, dass es verschiedene Rap-Sparten gibt. Marcel Klohn beleuchtete die des Battle-Rap ein wenig näher. Hier machte er insbesondere auf die eingesetzten Stilmittel aufmerksam.

Lehrer-Coaches stolz auf ihre Schüler

Maximilian Parwanow und Maximilian Boll waren als begleitende Lehrer zu Recht stolz. Denn die Arbeiten umfassten teilweise mehrere hundert Seiten und die Schüler brachten sie dem Publikum komprimiert, verständlich und unterhaltsam näher. So wie Louis Kühler (6a) der sich mit Torwarten befasste und da insbesondere Marc-André ter Stegen herausstellte. Oder Colin Becker (8d) der die Gäste an die Côte d‘Azur entführte und dabei nicht vergaß, auf die Chancen und Schattenseiten des Tourismus einzugehen.

Leon Friese (6a) begeisterte mit seinem Vortrag über Fossilien, Marie-Kathleen Krampe (8a) mit einem selbstgeschriebenen Werk über die Amme eines Pharaos, das sie in der Ich-Form verfasst hatte.

Viele Träume, die an diesem Abend wahr geworden sind. Und damit wären wir beim Thema von David Arntzen (6a). Der befasste sich mit „den Träumen“ und stellte dabei unter anderem die Fragen: Wieso träumt man, und was hat das mit dem Gehirn zu tun? Und was für Arten von Träumen gibt es überhaupt. Ein wahrlich spannendes Thema und eines hat Arntzen dabei klargemacht: Es gibt keineswegs nur Alpträume, sondern auch viele Traumbilder. Und dabei sind Fliegen und Fallen mit die verbreitetsten Varianten. Abgerundet wurde die gelungene Präsentation durch die beieindruckenden musikalischen Einlagen von Rusudan Doborjginidze.