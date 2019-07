Ehrungen laufen locker ab

Ja, ja, die Schützen haben es schon irgendwie nicht ganz einfach. „Wir haben es ganz schön anstrengend, wir müssen drei Tage überleben“, formulierte es Brudermeister Stefan Greive am Sonntagmorgen beim Frühschoppen in der Osterbauer humoristisch. Wie die Schützen das anstellen, das hatte er in einem selbstgeschriebenen Werk verpackt.

Brudermeister sorgt für launigen Auftakt

Dem war zu entnehmen, dass es da drei Schützentypen gibt. Typ A, Typ B und Typ C. Letztgenannter ist dabei nur ein halber Mensch,, der zwar durch enorme Kondition und Willenskraft besticht, scheinbar alles schafft, aber dann doch irgendwie schneller in den Seilen hängt als die anderen beiden Typen der Schützenkategorie. Fakt jedoch ist, das alle drei Typen mitmischen und die Schützenbruderschaft vor allem eines auszeichnet: „Gemeinschaft, Eintrat und Tradition gehören auf den Schützenthron.“

Überraschung beim königlichen Frühschoppen: Der Nachwuchs der Jagdhornbläser, zu denen auch mit Johann Freisfeld (vorne 2.v.r) der Sohn seiner Majestät Georg Freisfeld zählt, begeisterte unter der Leitung von Claus Zobel (l.) mit seinem musikalischen Können. Foto: tani

Greive erntete Riesenapplaus für den gelungenen Einstieg in den Frühschoppen. Und für Claus Zobel , seines Zeichens Mitglied im königlichen Hofstaat, stand da eindeutig fest: „Ich gehöre wohl in die Kategorie C.“ Dass er allerdings in den Seilen hängt, davon war am Sonntag nichts zu spüren. Im Gegenteil Anzug und Etikette tauschte er gegen Krachledernde und Musikinstrument. Denn er mischte beim SuB-Express-Club mit und sorgte für eine Überraschung. Denn, was viele nicht wussten, König Gregor Kneilmann und Claus Zobel verbindet weitaus mehr als eine Freundschaft seit Kindesbeinen an und die Liebe zum Schützenverein der Osterbauer. Die beiden sind auch musikalisch auf einer Wellenlänge und blasen da sprichwörtlich in ein Horn. „Nur, dass Georg nun König ist und ich darf nach wie vor der Jagdhornbläser sein“. Und als solcher überraschte Zobel. Denn der Jagdhornbläser-Nachwuchs gab unter seiner Leitung ein Ständchen. Dabei in vorderster Reihe: Johann Freisfeld. Eine Tatsache die nicht nur das königliche Paar Georg und Katrin Freisfeld rührte, sondern auch das Jubelkönigspaar Heinz und Hildegard Freisfeld. Die Oma und der Opa von Johann. Und dass die Osterbauer quasi ihre eigene Band heranzüchtet offenbarte sich wenig später, als der ganz junge Nachwuchs aus den eigenen Reihen musikalisch aufspielte.

Treue und verdiente Mitglieder geehrt

Davor jedoch ehrte der stellvertretende Brudermeister Werner Heubrock Josefa Heubrock in Abwesenheit. Denn sie war vor 60 Jahren die Königin an der Seite ihres verstorbenen Mannes Theo Heubrock. Zehn Jahre später stieg sie erneuert auf den Thron, dann an der Seite von Theo Wintrup (ebenfalls verstorben). Heinz und Hildegard Freisfeld regierten die Osterbauer vor 40 Jahren, Peter und Christiane Cordes vor 25 Jahren. 50 Jahre sind Hubert Fallenberg und Antonius Füchtling nun im Verein. Ihnen wurde ebenso eine Ehrung zuteil, wie Heinrich Ahlmann, Eduard Lütteke, Norbert Heubrock, Norbert Entrup, Ludger Bollermann und Manfred Kofoth (alle 40 Jahre Mitgliedschaft.) 25 Jahre gehören Jochen Pellengahr, Holger Neve, Heinz Ontrup, Winfried Trahe, Falk Brüse, Wilhelm Schulze Wenning und Thorsten Trahe der Schützenbruderschaft St. Lambertus-Osterbauer an.

Unter dem Schützennachwuchs triumphierte Nils Naverkamp, der seine Freundin Sina Oesteroth zur König erkor. Mit im Bild: Dagmar und Jürgen Oesteroth sowie Sven und Petra Haverkamp. Foto: WN

In sportlicher Hinsicht ehrte Schießmeister Frank Struckamp die Vereinsmeister der Seniorenklasse Rudi Gröning (1. Platz), Gregor Kneismann (2) und Thomas Bäumkerl (3). In der Schützenklasse heimste Sven Haverkamp den ersten Platz ein, vor Frank Struckamp und Bernd Mersmann. In der Altersklasse aufgelegt, siegte Alfons Westhues vor Walter Schröer und Jutta Frenster. Den besten Jahresdurchschnitt sitzend erzielte Christoph Wiedenhorst, in der Kategorie Freihand war es Sven Haverkamp.