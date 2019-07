Am Donnerstag (11. Juli) ist es wieder so weit: Die Veranstaltungsreihe „Ascheberg trifft sich“ startet in die neue Saison. Nach bewährtem Rezept geht es donnerstags wieder auf dem Katharinenplatz zum gemütlichen Stelldichein für alle Ascheberger, Davensberger, Herberner und Gäste. Beginn ist in diesem Jahr um 18.30 Uhr und um 22 Uhr wird pünktlich Schluss sein.

Zu Beginn gibt es Live-Musik von und mit Rainer Migenda, der bereits im vergangenen Jahr die Gäste zu begeistern wusste. Für den Profi warfen die Besucher gerne eine Zusatzspende in den Hut.

Sein Motto: Alles live! Ohne Netz und doppelten Boden. Handgemachte Musik mit Gitarre, Herz und Hut! Trotz Cowboyhut und Westerngitarre bleibt es aber nicht bei reiner Country Musik. Es gibt Hits aus den vergangenen sechs Jahrzehnten, im eigenen Stil interpretiert und immer ganz nah am Publikum. Und am Ende wundert sich jeder, wie viele Songs er mitsingen konnte.

Cat Stevens, CCR, Beatles, Albert Hammond, Harpo, Reinhard Mey, Hannes Wader, Simon and Garfunkel, Rolling Stones, Kinks, Pink Floyd, Barclay James Harvest, Terry Jacks, Neil Diamond, Neil Young, Laid Back, Caro Emerald, Max Giesinger, John Denver, Smokie, Beach Boys, Bob Dylan, James Blunt, Donovan, Udo Lindenberg, Wings, Elvis Presley, Marius Müller-Westernhagen, um nur einige bekannte Interpreten zu nennen, deren Songs auf dem Programm stehen.

Weiter geht es am 18. Juli mit Musik von Hucki Müller, bevor zwischen Jacobi-Kirmes und Italienischer Nacht eine Pause eingelegt wird.