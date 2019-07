Angenehme 18 Grad sorgten für bestes Wetter beim Bouleturnier des Ski- und Bobclubs Ascheberg. 36 gut gelaunte Mitglieder und Gäste des Vereins machten sich dazu auf den Weg zu den Vereinsmitgliedern Agi Brochtrup und Hubertus Schulze Eckholt. Auf dem großen Anwesen in Seppenrade-Tetekum spielte der Verein bereits zum 13. Mal um den Boule-Pokal. Insgesamt fand die Veranstaltung in diesem Jahr schon zum 18. Mal statt. Da wundert es nicht, dass immer wieder mal jemand als Sieger gekürt wird, der bereits in Vorjahren gewonnen hatte. So errang in diesem Jahr nach hartem Kampf Karl Föhles den Sieg. Es war für ihn im Laufe der Jahre der zweite Erfolg, deshalb wurde er zum Kaiser gekürt und erhielt aus den Händen von Präsidentin Jutta Lamboury den begehrten Pokal. Im Anschluss gab es die traditionelle Hofrundfahrt auf dem Meisterthron und das Siegerfoto. Bei Sonnenschein und weitem Rundumblick genossen die SuBler den Tag und ließen sich am Grillbuffet verwöhnen. Der Bus brachte die Spielerschar über eine abwechslungsreiche Strecke mit diversen Extra-Kurven und unter viel Gelächter zurück nach Ascheberg und alle waren sich einig: „Ein toller Tag!“