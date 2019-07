Der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske begrüßte Gäste des VdK Ascheberg im Düsseldorfer Landtag. Bei der einstündigen Diskussion zeigten die VdK-Mitglieder ihr breites Themeninteresse: Vom Ausbau der Bahn-Infrastruktur im Münsterland, über Fragen zu den Straßenbaubeiträgen bis hin zur Grundsteuerreform und der Diskussion um die Einführung einer CO-Steuer und dem Ausbau der Elektromobilität – der Wissensdurst war enorm. „Das Interesse an so vielen politischen und gesellschaftlichen Themen ist großartig. So machen die Diskussionsrunden mit meinen Gästen besonderen Spaß“, freute sich Panske über die politisch hochinteressierte Gruppe, die sich auf den Weg aus Ascheberg, Herbern, Davensberg und Nordkirchen nach Düsseldorf gemacht hatte.