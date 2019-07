Denker tritt das Heitbaum-Erbe an

Für den Wechsel in der Ascheberger Wehrführung sind alle notwendigen Entscheidungen gefallen: Andreas Denker wird Nachfolger von Daniel Heitbaum . Der Herberner scheidet nach sieben Jahren aus der Führungsetage aus. Heitbaum hat sich schweren Herzens aus beruflichen und vor allen Dingen privaten Gründen zurückgezogen. „Je näher der Tag rückt, desto präsenter wird der Abschied. Es hat viel Spaß gemacht, wir haben viele Dinge auf den Weg gebracht. Bei den Fahrzeugen hat sich viel getan, alle Gerätehäuser werden neu oder erweitert. Das war schon ein spannende Zeit. Ich möchte es nicht missen“, blickt Heitbaum zurück. Er wird nun in die Reihe der Feuerwehrkameraden in Herbern zurücktreten: „Ich bin mal gespannt, wie das klappt.“

Offiziell wird Heitbaum am 16. August verabschiedet. Mit der Einweihung des erweiterten Feuerwehrgerätehauses in Davensberg wird auch Andreas Denker seine Ernennungsurkunde erhalten. Er ist nicht einmal ein Jahr Mitglied des Löschzuges Ascheberg, aber ein „Profi“, denn Denker unterrichtet am Institut der Feuerwehr in Münster. „Seit Oktober 2018 ist klar, dass ich die Aufgabe in Münster übernehmen werde. Meine Frau arbeitet in Dortmund, also haben wir eine Wohnung zwischen den Städten gesucht und sind in Ascheberg gelandet“, erklärt Denker. Aus der aktuell dreiköpfigen Familie wird in Kürze eine vierköpfige werden.

Die Freiwillige Feuerwehr begeisterte den 37-Jährigen schon in seinem Heimatort, dem fränkischen Werneck. Dort startete er 1997 in der Jugendfeuerwehr. Aktuell ist Denker Brandoberinspektor. Der Wunsch, sich hauptberuflich mit der Feuerwehr zu befassen, führte Denker zum Studium nach Wuppertal. An der Wupper und jetzt in Ascheberg schloss Denker sich jeweils der Freiwilligen Feuerwehr an. „Es sind viele Kollegen in ähnlichen Aufhaben“, ist es für ihn nicht untypisch, in der Wehrführung mitzumachen. Einerseits bringen die Experten Fachwissen in die Löschzüge, andererseits erdet das Mitmachen im Ehrenamt die Lehrenden am Feuerwehr-Institut.

„Die Frage nach dem stellvertretenden Wehrführer kam schnell auf mich zu, aber ich hätte älteren Kollegen den Vortritt gelassen. Es hat sich aber wohl niemand gefunden“, hat Denker nicht spontan zugesagt.

Dass er Heitbaums Erbe antreten wird, ist schon seit dem Frühjahr klar. Bei einer gemeinsamen Dienstversammlung haben sich die Feuerwehrleute für den Neu-Ascheberger ausgesprochen. Am Dienstagabend hat der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Personalie nun abschließend behandelt. Die WN-Informationen bestätigte Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier auf Anfrage,