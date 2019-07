Klimaschutz immer mitdenken

Den Klimanotstand will die Gemeinde Ascheberg nicht ausrufen, aber künftig bei ihren Entscheidungen wo eben möglich klima- und umweltrelevante Aspekte mitdenken. Dieser Vorschlag von Grünen-Ratsherr Hubertus Beckmann wurde dem Beschluss zum Klimaschutz, zur Klimafolgenanpassung und zum CDU-Antrag zur Klimaoffensive hinzugefügt. Es blieb nicht die einzige Ergänzung, die aus der Beratung hervorging, die in einem von gegenseitigem Zuhören geprägten, sachlichen Gesprächsklima geführt wurde.

Auch der Antrag von Beckmann, einen Vertreter der klimaneutral arbeitenden Ökoregion Friesland in den Niederlanden zu einem öffentlichen Vortrag nach Ascheberg einzuladen, wurde aufgenommen. Frank Holtrup, parteiloses Ratsmitglied, regte an, dem Thema Klima- und Umweltschutz regelmäßig im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss einen Tagesordnungspunkt zu widmen.

Einleitend lieferte Klimaschutzmanager Martin Wolf einen Überblick über das integrierte Klimaschutzkonzept der Gemeinde Ascheberg. Ziel ist die deutliche Senkung der lokalen COEmissionen gegenüber 2013 bis 2025 um 35 Prozent und bis 2050 um 80 Prozent. „Trotz vieler bereits umgesetzter Maßnahmen ist der große Wurf noch nicht gelungen“, machte Wolf dies vor allem am Thema Windenergienutzung fest. Die Ausbaupläne für einen Bürgerwindpark der Gemeinde zusammen mit einem Projektierer in Forsthövel scheiterten bekanntlich an Aspekten der Flugsicherung.

Die Verwaltung und der Projektierer setzen ihre Bemühungen fort, dieses zentrale Projekt doch noch zu realisieren, versicherte Wolf. Dazu will man, wie berichtet, im Bundesministerium in Berlin persönlich vorsprechen. Erreichen möchte man damit, dass die Anwendung jener Flugsicherungsvorgaben, die für das Drehfunkfeuer Hamm gelten, auch in Ascheberg zum Tragen kommen sollen. „Nur mit der Windenergie kann man eine Reduzierung der CO-Emissionen um die angestrebten 80 Prozent vor Ort erreichen“, machte der Klimaschutzmanager klar.

Er gab den Politikern einen Überblick über die einzelnen Maßnahmen des Konzepts. Eine davon ist der Klimaschutz beim Ausbau und Erweitern der Aula in Herbern. Das durchgehende Monitoring der Energie- und Wasserverbräuche in den gemeindlichen Schulen zählte Wolf ebenso auf, wie die Beteiligung an kreisweiten Klimaschutzaktivitäten. Er kündigte eine Haus-zu-Haus-Beratung in Ascheberg vom 9. bis 27. September in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld an.

Geschafft habe man auch schon einiges, wies Wolf unter anderem auf die Klimaschutzsiedlung hin.

Als Beispiel für Folgen des Klimawandels nannte er den „Wärmeinseleffekt“. Das ist ein starker Temperaturanstieg im Mikroklima, der durch einen hohen Versiegelungsgrad entsteht. Freiflächen, die Abkühlungsräume bieten, sollten deshalb bei der Planung mitgedacht werden, hieß es.

Dem CDU-Antrag zur „Klimaschutzoffensive“ mit seinen verschiedenen Beschlusspunkten stimmte der Rat ausnahmslos zu. Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde soll fortgeschrieben werden. Das Thema Umweltschutz soll separat aufgegriffen werden.

Laut Antrag soll die Bevölkerung durch regelmäßige Klima- und Umweltforen informiert werden. Der Bürgermeister soll zudem zusammen mit anderen Kreiskommunen das Programm „Artenvielfalt“ ähnlich dem Projekt 8Plus-Vital.NRW im Kreis Warendorf erweitern.

Eine unabhängige Beratung zur Nutzung regenerativer Energien soll angeboten werden und die Öffentlichkeitsarbeit auch mittels „neuer“ Medien verstärkt werden. In den Reaktionen blieb der Tenor gleichwohl eindeutig: „Das ist nicht genug.“ Quer über alle Fraktionsbänke hinweg forderten die Redner weitere Anstrengungen und schlossen sich selbst mit ein. Lob von Beckmann gab es für die deutlich später durchgeführte Mahd auf öffentlichen Flächen und für das Beharren des Bürgermeisters in Sachen Windkraft.