In zwei VHS-Kursen mit Start am 30. August vermittelt Kursleiterin Jutta Overbeck nach ihrer eigenen bewährten Jutta-Overbeck-Methode die neuesten Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. In den Kursstunden werden die persönlichen Essgewohnheiten hinterfragt und der individuelle Kalorienbedarf ermittelt. Die Kursteilnehmer erfahren die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft zu den wichtigen Themen rund um ihr Idealgewicht: Wasserhaushalt, Ballaststoffe, Zucker, Fette, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und die Diätenfalle. Es bleiben Zeit und Raum für eine individuelle Betreuung.

Die Kurse finden an zehn Terminen freitags in den Räumen der Volkshochschule im Dorfgemeinschaftshaus Davensberg statt. Der Kurses um 9 Uhr ist ein Grundkursus, der sich an Anfänger richtet. Um 10 Uhr erhalten Interessenten, die den Grundkursus bereits absolviert haben, die Möglichkeit, ihre Kenntnisse im Aufbaukursus zu vertiefen.

Interessenten können sich bei der VHS Ascheberg unter ✆ 0 25 93/93 16 oder online unter www.vhs-luedinghausen.de anmelden.