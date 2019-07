Große Show von kleinen Kids

Die große Show der kleinen Kinder in der Mariengrundschule Herbern war schon etwas besonderes, bevor sich der Vorhang für Musik und Tanz gestern Mittag hob. Denn die Kinder der Übermittagbetreuung an der Schule organisierten ihre ÜBI-Show selbst. „Ich musste in der ganzen Vorbereitungszeit, die Kinder nur begleiten und den Projekt-Prozess moderieren“, lobte die pädagogische Leiterin Katharina Heinen Eifer, Kreativität und Organisationstalent der Kinder.

Sieben Mädchen und Jungen bildeten das Showteam der ÜBI. Sie moderierten das Geschehen, sorgten für die Musik, wo sie für den Vortrag notwendig war und losten aus, wer wann der Reihe war. Tatsächlich: Jeder der neuen Vorträge war mit einer Nummer versehen, die sich auch in einer Lostrommel wiederfand. So war bei den Nachwuchskünstlern die Spannung hoch.

Show der ÜBI Herbern 1/31 Show der Übermittagbetreuung in Herbern Foto: Heitbaum

Die Auftritte waren höchst unterschiedlich. Tim sang ein Lied von Xavier Naidoo ohne Musik im Hintergrund, andere ließen die Stars mitsingen. Ob ein Fahnenschlag zu Atemlos von Helene Fischer oder ein Solotanz, ob Kinderlied oder Rap – gemeinsam waren allen Auftritten, dass die Nachwuchskünstler vor dem großen Publikum aus ÜBI-Kindern und Eltern immer sicherer wurden und Selbstvertrauen tankten.