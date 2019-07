Auf den Fluren der Schulküche in der Profilschule Ascheberg kommt den Menschen ein herrlicher Duft entgegen. Dort findet wieder ein Kochduell des siebten Jahrgangs statt. In diesem Jahr wird zum Thema „Internationales Buffet“ etwas Leckeres von den drei siebten Klassen gezaubert. Dabei kommt es aber nicht nur auf das Endprodukt, sondern auch auf die Teamfähigkeit und den Zusammenhalt beim Kochen, Backen und Planen an. Genau dieser Punkt hat Eileen, Lara, Leo und Hannes, als Vertreter der 7a den Sieg beschert. Ihre gesamte Klasse durfte als Preis das komplette vorher zubereitete Buffet verspeisen. Mit nur einem Punkt weniger lagen die 7b und 7c mit Gleichstand auf dem zweiten Platz. Für sie gab es jeweils einen Obstkorb als Trostpreis. Über die Reihenfolge entschied die Jury, bestehend aus dem Kochlehrling Luca Stellmacher, der Ernährungsberaterin Ellinor Vogt und dem Schulsozialarbeiter Michael von Heesen.

Auch Zuhause sind alle Schüler fleißig in der Küche und haben einige Rezepte für das Duell mitgebracht. Andere Dinge sind am Mittwoch nach ganz neuen Rezepten mutig ausprobiert worden. Die Details sind auch hier entscheidend. „Die Esspapierkärtchen wurden mit essbaren Stiften beschriftet, so erzeugt man keinen Müll“, erklärt das Koch-Team der 7a stolz umweltbewusst und zeigt auf Kärtchen mit den Namen von ihren Gerichten, wie Gemüsesalat mit Essig/Öl-Soße.

Natürlich wurde alles vorher genau geplant, denn das Buffet muss alles enthalten, von Getränken über Nachtisch bis Fingerfood. Beim Einkaufen der Lebensmittel war bei allen Gruppen das Geld knapp eingeteilt, doch sie haben es hervorragend geschafft. Weitere Hindernisse gab es nicht und alles andere lief reibungslos. Ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Hauswirtschaft 2.0 in der Profilschule.