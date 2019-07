„Dankeschön“ sagte am Freitagabend die Ascheberger Tafel der Helferschar im Heidekrug in Wessel. Vorsitzender Martin Hörster erklärte den 43 gekommenen ehrenamtlichen Kräften, dass sie es sind, die das Gebilde „Tafel“ mit Leben füllen. Ungefähr 50 Helfer sind wöchentlich im Einsatz. Da sie ganz unterschiedliche Dienste versehen, sehen sich Fahrteam, Montagsgruppe und Donnerstagshelfer oder Ascheberger und Herberner nicht so oft. Das Sommerfest bietet darum Gelegenheit, auch einmal in Ruhe mit anderen Mitstreitern zu sprechen.