Das Angenehme mit dem Nützlichen verbanden am Sonntag Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ascheberg aus allen drei Ortsteilen: Mit dem Bus begaben sie sich auf den Weg nach Darup, zu einem Besuch des Alten Hofes Schoppmann. Dort stand neben der Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl und Ehrungen zunächst ein ausgiebiges gemeinsames Frühstück im Hofcafé auf dem Programm, teilt die AWO Ascheberg mit. Vorab erkundete die Gruppe die am Hof gelegene Anlage des Naturschutzzentrums des Kreises Coesfeld. Durch Blühpflanzen sowie ein Bienenhotel wird dort aufgezeigt, wie Artenschutz im eigenen Garten möglich ist.

Bei den Vorstandswahlen wurde Petra Haverkamp als Vorsitzende, Dieter Rogoll als Stellvertreter, Irene Hellweg als Kassiererin und Volker Brümmer als Schriftführer in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzerinnen fungieren Renate Wulfert und Erika Meier. Daneben rückte Claudia Ley als Beisitzerin für Waltraud Kugler nach. Die Kasse wird im nächsten Jahr durch Birgit Homann und Christian Ley geprüft. Als Delegierte für die Kreiskonferenz wurden neben Petra Haverkamp, auch Johannes Waldmann, Wolfgang Tietze und Dieter Rogoll benannt.

Waltraud Kugler wurde für ihre seit Jahrzehnten andauernde Vorstandsarbeit mit einem Präsent geehrt. Für 40 Jahre treue Mitgliedschaft in der AWO überreichte Petra Haverkamp eine Urkunde und ein Präsent an Dieter Rogoll, Christian Hellwig und Wilhelm Eckay.

Nach dem Bericht der Vorsitzenden über diverse Ausflüge und den 40. Geburtstag der AWO Ascheberg wurde die Mitgliederversammlung durch einen Ausblick auf bevorstehende Aktivitäten abgerundet. Besondere Aufmerksamkeit widmete Haverkamp der Gründung der Arbeiterwohlfahrt vor 100 Jahren mit Marie Juchacz, der Sozialdemokratin, die 1919 als erste Frau in der Nationalversammlung der Weimarer Republik eine Rede hielt, heißt es in der Mitteilung. Anlässlich des 100-jährigen Bestehen organisiert die Awo im Kreis Coesfeld ein großes Fest mit Informationen und abwechslungsreichem Programm am 7. September (Samstag) in der Burg Lüdinghausen. Dazu sind auch alle Interessierten aus der Gemeinde Ascheberg willkommen. Ein Bustransfer wird organisiert, so die AWO.