Lutz Billermann und Markus Freise lehnten sich ganz entspannt zurück und ließen es sich gut gehen. So wie viele andere auch. Denn beim Sommerfest des Malteserstiftes wurden sie richtig gut unterhalten: mit Tombola und kleinen Vorführungen vom Therapeuten-Team Münsterland – aber auch beim Klönen in gemütlicher Runde. „Ach, das ist doch einfach herrlich“, resümierte Ludger König , als er sich ein Stück Kuchen richtig gut schmecken ließ. Auch seine Schwester Annegret Börtz war restlos begeistert: „Unsere Mutter ist hier im Altenheim und die Sommerfeste, die sind immer richtig nett. Alles so locker, das Wetter spielt mit und das Malteser-Team gibt sich wirklich immer richtig Mühe, da kommt man doch echt gerne.“

Unterdessen bahnte sich Franz-Josef Wemhoff freudestrahlend einen Weg durch die Menge. „Ich habe eine Urkunde“, schwenkte er stolz das Jubiläumsabzeichen. „Zehn Jahre engagiertes und erfolgreiches Mitglied“ ist darauf zu lesen. Die nähere Erklärung lieferte der Jubilar dann auch umgehend: „Wir kommen immer vom Heimatverein zum Malteserstift und gratulieren bei runden Geburtstagen“. Und da gibt es so einige Menschen, die sich um die Altenheimbewohner ehrenamtlich kümmern. Sie wurden vom Beiratsvorsitzenden der Malteser, Godehard Fries, geehrt. Hausleiterin Nicole Fischer ehrte darüber hinaus viele engagierte und verdiente Mitarbeiter, die alle schon zehn Jahre ihren Dienst im Malteserstift St. Benedikt Herbern verrichten: Sonja Berghaus, Monika Arzberger, Dirk Gräve, Ralf Grzybeck, Regina Hartmann, Melanie Heimann, Indra Jankowiak, Susanne Lünebrink, Gisela Roters, Birgit Seidel, Nadine Sjurts, Anneliese Taube, Anne Walter und Petra Wojdschinski

Anschließend übernahm die Rentnerband aus Drensteinfurt und unterhielt das Publikum musikalisch – die Gäste kamen übrigens aus der gesamten Umgebung. Auch der Sängerstammtisch Herbern steuerte einen klingenden Ohrenschmaus bei.

„Das ist ein Fest für das Dorf“, freute sich Barbara Weinholdt. Sie lobte vor allem das gute Miteinander zwischen Bewohnern und Bürgern. „Und da ist es doch schön, dass heute quasi das Dorf zu den Bewohnern kommt, oder?“ Und die Bürger kamen der Einladung nur allzu gerne nach. „Weil es hier einfach nur schön ist und alle Generationen so nett miteinander feiern“, brachte es eine Besucherin abschließend auf den Punkt.