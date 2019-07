Caritas sucht Unterkünfte

Aus aller Herren Länder kommen die rund 300 jungen Erwachsenen, die gerne einen Freiwilligendienst im Bistum Münster leisten möchten. Der Wille zum Engagement scheitert aber allzu häufig an der fehlenden Unterkunft. Daher sucht der Caritasverband für den Kreis Coesfeld insbesondere auch in der Gemeinde Ascheberg Unterkünfte für junge Menschen aus dem Ausland. Denn das Caritas-Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen in Ascheberg hat bereits gute Erfahrungen mit jungen Ausländern gemacht, nicht nur im Freiwilligendienst, sondern auch als Mitbewohner im kostenlos gestellten Zimmer im Wohnhaus, heißt es in einer Mitteilung.

„Freiwilligendienstler aus dem Ausland sind sehr bereichernd. Sie beleben den Alltag in den Wohngruppen. Für Bewohner ergeben sich neue Möglichkeiten der Begegnung. So haben wir beispielsweise erlebt, dass Bewohner als Muttersprachler Freiwillige im Erlernen der Sprache im Alltag unterstützen konnten“, erklärt Tim Reißmann. Der Leiter des Caritas-Wohnheims Ascheberg bewertet die gemachten Erfahrungen als sehr ermutigend. Sprachliche Grundkenntnisse seien immer vorhanden gewesen und hätten sich durch den gemeinsamen Alltag schnell gefestigt und vertieft. „Leider können wir nicht allen Anfragen gerecht werden, da Wohnraum für die Freiwilligen fehlt. Das ist sehr bedauerlich, da immer häufiger Stellen im Freiwilligendienst mangels Bewerbern aus der Region nicht besetzt werden können“, so Reißmann.

Er hofft, dass sich Hausbesitzer in der Gemeinde Ascheberg finden, die den Freiwilligen einen Wohnplatz zur Verfügung stellen. Das leere Kinderzimmer eigne sich, wenn für ausreichend Privatsphäre gesorgt sei. Ein Schlüssel, eine eigene Waschgelegenheit, oder ein Bad sollten vorhanden sein. Das Zimmer sollte möbliert sein. Die Freiwilligen freuen sich, wenn sie mit leichtem Gepäck anreisen können und eine Grundausstattung vorfinden, teilt der Caritasverband mit.

In der Regel dauern die Freiwilligendienste ein Jahr, sie können aber auch verkürzt oder verlängert werden. Die jungen Menschen erhalten ein monatliches Taschengeld, das allerdings nicht zum Zahlen einer Miete reicht. Für Gastgeber kann die kostenpflichtige Vermietung also kein Ziel sein, dafür dürfen sie sich über junges Leben im Haus freuen.

In manchen Häusern versteckt sich ungenutzter Wohnraum: Die Kinder sind ausgezogen, ein Zimmer, eine Einliegerwohnung oder Appartement stehen frei. Vielleicht eignet sich der eine oder andere Raum, um einem jungen Menschen aus dem Ausland für eine begrenzte Zeit ein Zuhause zu geben.

Die Engagierten sind aufgeschlossen, möchten ihre deutschen Sprachkenntnisse erweitern, die deutsche Kultur kennenlernen und berufliche Erfahrungen sammeln. Dazu nutzen sie ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst, den sie beispielsweise in Einrichtungen des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld leisten.