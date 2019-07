In der Glaskugel ergraut Ascheberg

Wenn Statistiker in die Zukunft schauen, sind ihre Prognosen mit Vorsicht zu betrachten. Die Gemeinde Ascheberg steckt gerade in Regionalplan-Zwängen, die ihnen eine Bevölkerungsprognose der Landesstatistiker von IT.NRW auferlegt hat. Weil Ascheberg danach bis zum Jahr 2025 auf 14 660 Einwohner schrumpfen sollte, wurden der örtliche Wohnungs- und Baugebiete-Bedarf zu knapp berechnet. Die Gemeinde hat die Möglichkeiten, insbesondere in Herbern, bereits jetzt ausgeschöpft.

Inzwischen haben die amtlichen Statistiker beim Zensus 2011 ihre Datengrundlage zur Einwohnerzahl in Ascheberg nach oben korrigieren müssen. Bei der aktuellen Vorschau für die Gemeinde geht IT.NRW auch nicht mehr von einem Schrumpfen aus. In dieser Woche veröffentlichte Zahlen nehmen bis 2035 ein Wachstum an. 15 666 Einwohner werden dann prognostiziert. Zum Jahr 2040 hin soll Ascheberg dann Einwohner verlieren.

Die Daten zeigen den demografischen Wandel deutlich auf: Die Bevölkerung wird älter werden. Lebten im vergangenen Jahr 745 Menschen über 80 Jahre in den drei Orten, sollen es 2040 mit 1620 mehr als doppelt so viele sein. Auch die Zahl der 65- bis 80-Jährigen wächst von 2169 auf 3202. Die Prognose, die in Schritte von fünf Jahren erstellt worden ist, zeigt deutlich, wie sich das Demografiegefüge verschiebt. Dass nach 2025 die Gruppe der 25- bis 40-Jährigen kleiner wird, schlägt sich ganz vorne bei den bis zu Dreijährigen nieder. Die Zahl geht auf 351 Kleinkinder im Jahr 2040 zurück.

Deutlich optimistischer als die amtlichen Statistiker hat das Pestel-Institut im Jahr 2005 die Perspektive für Ascheberg gesehen. Für das Jahr 2020 wurden damals 16 415 Einwohner vorhergesagt, zwei Jahre vorher sollten es 16 241 Einwohner sein. Es wurden vor 14 Jahren also fast 1000 Einwohner mehr vorhergesagt als hier tatsächlich leben. Auffällig ist, dass die Vorhersage für die älteren Altersgruppen deutlich präziser ist als es bei den Jüngeren der Fall ist. So sind in der Pestel-Studie im Vorjahr 751 Menschen über 80 Jahre erwartet worden, amtlich waren es 745 Personen.

IT.NRW hat für Ascheberg übrigens nicht immer einen negativen Saldo errechnet. In der ersten Phase beim Aufstellen des Regionalplans wurde noch ein Plus errechnet. 2018 sollten es 15 673 Einwohner sein. Von dieser optimistischeren Sichtweise wechselten die Statistiker im Laufe des Verfahren auf einen pessimistischeren Blick in die Glaskugel. Das war in einer Phase als politisch stärker über den steigenden Flächenverbrauch mit dem Aufkommen des Begriffes Flächenfraß gesprochen wurde und ein ungezügeltes Versiegeln von Flächen gestoppt wurde.