Neue Ausstellung bei Ascheberg Marketing: Ab sofort stellt Gabi Sommer aus Ascheberg einige ihrer Werke in den Räumen des Ascheberg Marketing aus.

Mit der Malerei hat Gabi Sommer vor acht Jahren begonnen und besucht seitdem fortlaufend Malkurse. „Es ist mein Hobby und ich male nur aus Spaß“, so die Künstlerin. Die Malerei ist ein Ausgleich und so bringt Gabi Sommer die unterschiedlichsten Motive mit Acrylfarben auf die Leinwand. Sie lässt sich gerne inspirieren, aber geht auch einfach mal intuitiv an neue Motive heran.

Bis Ende des Jahres präsentiert Gabi Sommer ihre Bilder in unseren Räumen von Ascheberg Marketing am Katharinenplatz 1. Die Ausstellung kann montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr und in der Sommerzeit samstags von 10 bis 12 Uhr besichtigt werden, teilt Ascheberg Marketing mit.