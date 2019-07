Kinder, Jugendliche und Betreuer der 4teenfundays sind gut im Schwarzwald angekommen. Obwohl sie am ersten Ferien-Wochenende in Richtung Kolpingferienlager gestartet sind, kamen die Ascheberger quasi fast ohne Stau durch, heißt es in einer ersten Mitteilung. Zum Start wurden nach den Auspacken des Busses, dem Einrichten und dem ersten gemeinsamen Abendessen noch die Gruppen für die 14 Tage ausgelost. In diesen Teams werden die Ferienfahrer Spiele absolvieren und Aufgaben lösen. „Dann sind alle müde ins Bett gefallen“, berichtet Philip Rabe. Die Rückkehr wird am Freitag vor der Jacobikirmes sein.