Wie beschäftigt man 50 Kinder in den Ferien vom frühen Morgen bis in den Nachmittag? Der Verein für Übermittagbetreuung an der Lambertusschule Ascheberg hat in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen gesammelt und geht die aktuelle Aufgabe in den ersten drei Ferienwochen gut gerüstet an. „In diesem Jahr haben wir das Oberthema Wasser, an das die Angebote ausgerichtet sind“, berichtet Martina Strangmann beim WN-Besuch. Acht Betreuerinnen und zwei Schüler, die in den Ferien mitarbeiten, kümmern sich an diesem Tag um die Kinder aus Ascheberg, Davensberg und Herbern.

Der erste Fixpunkt nach dem Kommen ist um 10 Uhr. Dann dürfen die Kinder aus Angeboten wählen oder das freie Spiel fortsetzen. Die Offerten der Betreuerinnen ermöglichen einmal das Austoben in der Turnhalle. Hier ist eine Bewegungslandschaft entstanden, die herausfordert. Die Kinder gehen sie allein oder im Team an. Da wird der bunte Fallschirm schon einmal zur Wasseroberfläche, die von allen Kindern bewegt wird und unter die man abtauchen kann.

Foto: hbm

Etwas ruhiger geht es in der Bastelecke zu. Hier werden Fische und Pflanzen, die man unter Wasser findet, erstellt. Am Ende werden alle kleinen Kunstwerke an der Fensterscheibe zu sehen sein. Wer sie anschaut blickt auf eine bunte Wasserwelt.

Eine große Gruppe der Ferienkinder hat sich in eine kuschelige Ecke zurückgezogen. Dort hören sie die Geschichte vom kleinen Wassermann. „Anschließend werden die Kinder dazu Bilder malen und wir werden auch das Thema Plastikmüll im Wasser bearbeiten“, berichtet Strangmann. In der ersten Ferienwoche werden die Kinder auch unterschiedliche Wasserproben organisieren, um sie weiter zu beobachten.

Foto: hbm

Traditionell geht es an einem Tag in der Woche auf Tour. Gestern waren die ÜBM-Kinder im Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde, wo schöne Wasserspiele auf die Ausflügler gewartet haben.

Der Bedarf, die Kinder ganztags betreuen zu lassen, nimmt von Woche zu Woche ab. Nach 50 Kindern in den ersten fünf Tagen werden es nächste Woche 40 Kinder sein und in der dritten Ferienwoche dann 30 Kinder. In der zweiten Ferienhälfte wird die Offene Jugendarbeit Ascheberg das Ganztagsangebot ebenfalls in der Lambertusschule ausrichten.