Es ist vollbracht. Gaby Annegarn und Heiner Hammwöhner vom Heimatverein Herbern haben das Schaufenster der Geschäftsstelle von Ascheberg Marketing umgestaltet. Das war gar nicht so einfach, denn auf einem Blick soll das Interesse des Betrachters an den Aktivitäten und Angeboten der Heimatfreunde geweckt werden. Ein halbes Jahr lang können Besucher und Passanten am Katharinenplatz 1 in Ascheberg nun das „Heimatfenster“ betrachten. Ascheberg Marketing bietet Vereinen und Firmen diese Chance.