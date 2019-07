Strothenkes kommen wieder

„Es gibt gute und schlechte Zeiten“, sagt Schaustellerin Natalie Strothenke . Das Wochenende in Herbern fällt dabei eindeutig in letztgenannte Kategorie.

Dass auf der Herberner St. Benedikt Kirmes wenig los war und die Besuchermassen ausblieben, kann selbst sie nicht von der Hand weisen. „Nein, das sind Tatsachen, und darüber sehen wir nicht hinweg“, bestätigt auch ihr Mann Wilbert Strothenke, bei einem nachträglichen Treffen.

Dennoch wollen sie, wie auch einige Kollegen – hier kann das Schaustellerehepaar jedoch nicht für alle Kollegen sprechen – nicht aufgeben. Und das hat mehrere Gründe. Es sind zum einen die Verbundenheit zu Herbern und der Gemeinde Ascheberg an sich. „Viele von uns sind hier quasi groß geworden, weil wir seit Kindertagen hierher kommen“, macht Natalie Strothenke deutlich und fügt an: „Es ist hier für uns ein Stückchen Heimat, und das gibt man nicht einfach so auf.“

Auch die Tatsache, dass aufgrund des geringen Besuches am Wochenende, die Kassen nicht kräftig geklingelt haben, bewegt keinesfalls zum Aufgeben. „Auch wenn nur 200 Euro unter dem Strich übrig bleiben, so bringt uns das immerhin eine Woche weiter“, so die Schaustellerin, die klarmacht, dass die Familie auch bei wenigen Einnahmen ernährt werden muss. Da kann sie natürlich nur für sich sprechen und nicht für ihre Kollegen. Die Herberner Kirmes ist, und das bestätigt Marktmeister Rolf Kehrenberg, bis 2020 auf jeden Fall festgesetzt. Strothenkes haben entschieden, dass sie auf jeden Fall dann wieder am Start sind. Mehr noch, Wilbert Strothenke hat auch schon erste Gedanken zu Papier gebracht. „Im Winter werden wir diese Ideen konkret ausarbeiten, um die Veranstaltung wieder zu beleben“, erklärt er. In seinen Augen ist das auf jeden Fall einen Versuch wert. Die Zeiten sind zwar hart, aber „erfahrungsgemäß kommen auch wieder bessere Zeiten“, ist seine Ehefrau optimistisch. Ihnen hat dieses Wochenende auf jeden Fall eines gezeigt: „Auch wir müssen etwas tun, um diese Veranstaltung wieder attraktiver zu machen, und genau das haben wir vor.“