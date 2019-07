Blauer Himmel, Bier und Bratwurst – mehr braucht es nicht um rund 250 Menschen auf den Katharinenplatz zu locken. Bei der zweiten Auflage von „Ascheberg trifft sich“ verzeichneten Ascheberg Marketing und Organisator Lutz Walter einen besseren Besuch als eine Woche zuvor. Anfangs verlief das Treffen auf die bekannte Art. Die Besucher plauderten in kleinen Gruppen. Später, berichtet Walter, nahmen sie dann Hucky Müller quasi in die Mitte. Gerade mit seinen Oldies erreichte der Sendener das Publikum. „In der letzten Stunden haben wir kräftig mitgesungen. Das war richtig Klasse“, freut sich Walter. Weiter geht es am 15. August (Donnerstag) mit Radio Lukas.