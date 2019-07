Vor einer Woche ging es für 36 Kinder der Kirchengemeinde St. Anna Davensberg ins Zeltlager. Am Zeltplatz an den Ausläufern des Harzes angekommen, startete der Lageralltag in den ersten Tagen wie gewöhnlich mit dem Errichten des Lagertors und des Wimpels. Geschlafen wird seit diesem Jahr unter anderem in den elf neuen Zelten, die größer sind und mit einem kompletten Boden auch besser ausgestattet sind, als die Vorgänger. Sie bieten den Kindern mehr Komfort.

Des Weiteren standen verschiedene Spiele, wie beispielsweise eine Dorf-Rallye zum Kennenlernen der Umgebung an. Verschiedene Postenläufe, bei Tag und bei Nacht, bei denen Mini-Spiele in der Gruppe oder mit einem Partner absolviert werden mussten, oder andere Spiele am Platz und im Dorf wurden absolviert.

Neben den von den Jugendleitern Dominik Horstmann, Moritz Pieper, Felix Patzelt, Lukas Eickholt, Marcel Frenke, Julia Hömann, Antonia Eickholt, Frederike Hüging, Luisa van Husen und Lara Brinkmöller organisierten Spielen, haben die Teilnehmer auch viel Freizeit, in der die Tischtennisplatte und der Basketballkorb gerne in Beschlag genommen werden.

In vier Gruppen aufgeteilt, gingen die Kinder am Mittwochmorgen mit jeweils zwei oder drei Jugendleiterinnen/-leitern auf Zweitageswanderung. Dafür packte jeder seinen Rucksack mit Isomatte, Schlafsack und den anderen nötigen Klamotten. Schon begann die Wanderung in die benachbarten Orte und Dörfer. Übernachtet wurde dort etwa in Sportlerheimen.

Für die Verpflegung (mit der Bratpfanne) der Kinder sorgte in diesem Jahr das Kochteam bestehend aus Cedric Bouma, Viktoria Bomholt, Claudia und Sascha Horstkötter und Mekki Galle. Die Oberleitung hat Dirk Hömann übernommen.

Auf die Kinder wartet am Wochenende unter anderem noch die Angreifernacht, in der alte Lagerteilnehmer aus Davensberg nach Pöhlde kommen und versuchen den Wimpel zu erobern. Ihn wollen die Kinder mit unterschiedlichen Maßnahmen verteidigen – ein weiteres Highlight für die Teilnehmer. Außerdem freuen sich alle nach der Halbzeit natürlich noch auf eine weitere Woche Spaß im Lager und „Urlaub ohne Eltern“.