Italienische Stippvisite rückt näher

Als Manfred Hölscher am Donnerstagabend die Teilnehmer der Italienischen Nacht auf eine Reise durch das Dorf mitnahm, wurden die Mienen immer zufriedener. Denn der Arbeitskreis für den Ausflug ins mediterrane Ascheberg hat für den 9. August (Freitag) gut vorgearbeitet. Im Erdbüsken

ging es neben dem Gesamtüberblick um das Klären letzter Einzelheiten. Etwa diese: Das Anmelden von Aktionen bei der Gemeinde reicht nicht. Schaltstelle fürs Sammeln und Weitergabe für Informationen ist Pressewart Günter Schwalbe . Auf seiner Liste, die Hölscher für seine Dorfrunde nutzte, sind schon 36 Teilnehmer verzeichnet. Erfreut ist die Runde, dass es mit dem Mitmachen der Caritas-Tagespflege gelingen wird, die große Lücke von Mersmann bis Meimberg zu schließen. Sie wird ja demnächst an die Appelhofstraße umziehen und nun schon einmal mit verschiedenen Angebote wie einem Demenzparcours und einem Alterssimulationsanzug vor Ort sein. Daneben wird ein „Food-Truck“ von Clemens-August seinen Platz finden. Insgesamt wird das Geschehen von Franjos Almhütte an der Himmelstraße bis zu Schuh Neuhaus an der Biete reichen. Erstmals dabei ist unter anderem Rewe Frenster.

Eingebunden in die Italienische Nacht sind auch wieder Vereine wie die Landfrauen mit Reibeplätzchen bei Neuhaus, der Kukaduh mit „Schminken für Groß und Klein“ bei Schwalbe oder der TuS Ascheberg mit einer Torwand an der Marien-Apotheke. Starten wird mit der Italienischen Nacht auch die Serie „Eine Gemeinde liest“. Traditionell geht es bei Bücher Schwalbe los. In diesem Jahr liest Hans-Werner Schlottbohm aus „Der kleine Prinz“.

Auf den Straßen, die wieder mit einer Lichterkette versehen und im Ortskern auch für den Verkehr gesperrt werden, wird Professor Abraxo unterwegs sein. Ulrike Schlottbohm und Bernd Herrmann wandern als Musiker durchs Dorf. Für Musik sorgen auch die „White Sox“. Sie werden aber nicht nur vortragen, sondern die Gäste ums Mitsingen bitten. Dazu werden die Liedtexte auf einer Leinwand zu sehen sein. Zwei Mal 30 Minuten – um 20 und um 22 Uhr – geht es darum, möglichst viele Menschen zum Mitsingen zu begeistern. Vertreten sind auch wieder Straßenkünstler vom GOP Münster. Als wichtigste Zutat setzen die Teilnehmer auf das passende Wetter. Dann werden Geschäfte und Gäste die Zeit bis Mitternacht, wenn Türen und Stände schließen müssen, voll ausnutzen.