Das gab es in Herbern noch nicht: Wer am Donnerstag Blut spendete, der durfte nicht den Weg zur Aula der Profilschule an der Altenhammstraße einschlagen. Der Lebenssaft wurde in zwei Spendentrucks vor dem Sportheim des SV Herbern an der Werner Straße abgezapft. Zusammen mit der Rückkehr der Hitze und den laufenden Sommerferien war das eine Ausgangsposition, die beim DRK-Ortsverein Herbern für einige Skepsis gesorgt hatte. Unbegründet. „Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Claudia Närdemann , Blutspendebeauftragte im Ortsverein, beim Blick auf die Abschlusszettel der beiden Entnahmeteams. Zusammen waren dort 199 Blutspender zu finden, darunter 17 Erstspender. Es sind fast 70 Leute mehr als beim vorhergehenden Termin. Ob die Neugier auf das Spenden in den doch engen Trucks oder die Aussicht auf erstmals ausgegebene Pommes und Würstchen als Imbiss die Menschen angelockt hat, ließ sich nicht präzise sagen. „So eine Mantaplatte ist sehr gut angenommen worden“, informiert Närdemann.

„Ich war zuerst am Altenhamm“, berichtete einer der Spender, der lieber nicht mir Namen genannt werden wollte. Die große Mehrheit hatte aber durch die vielfältigen Hinweise mitbekommen, dass es zur Werner Straße gehen musste. „Das stand auch in allen Briefen an die Blutspender“, berichtet Närdemann. Im Gespräch habe man den Ort gar nicht mal schlecht gefunden: „Am Altenhamm sind wir etwas vom Schuss, an der Werner Straße haben vielleicht Leute gehalten, die sonst nicht kommen.“

Der nächste Blutspendetermin wird am 30. Oktober vermutlich wieder in der Schulaula sein. „Das wird ein Halloween-Blutspenden“, schmunzelt Närdemann.