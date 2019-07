3400 Euro für Kinder

„Sport, Geselligkeit und Charity sind die drei Säulen eines lebendigen Golfclubs“, sagte Benedikt Striepens , Präsident des Golfclubs Wasserschloss Westerwinkel, bei der Siegerehrung des jährlichen sog. „Herzkranke-Kinder-Turniers“. Dies habe der Golfclub Wasserschloss Westerwinkel mit diesem Turnier erneut eindrucksvoll bewiesen. Am Ende konnte Benedikt Striepens mit den Organisatoren Beate Sassen Voßschulte und Ralf Behler einen Scheck in Höhe von 3.400 Euro an Inge Senger vom Verein „Herzkranke Kinder e.V.“ aus Münster übergeben.

Rund 100 Golferinnen und Golfer, darunter zahlreiche Gäste, spendeten so ihr Startgeld vollständig zur Unterstützung von Familien mit Kindern, die mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen sind. Inge Senger schilderte bei der Scheckübergabe kurz, aber beeindruckend, wie mit dem Geld die Familien unterstützt werden, die mit Kindern und jungen Erwachsenen leben, die durch einen angeborenen Herzfehler stark beeinträchtigt sind.

Alle Teilnehmer auf einen Blick Foto: Privat

Zu dem Gelingen der Veranstaltung trug dann noch eine Reihe von Sponsoren bei: JOKA Rules, Golf House Münster, Golf Emotions und Fußpunkt/Guderma sorgten etwa dafür, dass die Turniersieger attraktive Preise erhielten.

Gutes Golf wurden nämlich zudem gespielt: So wurde Robert Robertson mit 32 Punkten Brutto-Sieger der Herren, Roswitha Heuser gewann hier bei den Damen mit 24 Brutto-Punkten. Die Netto A-Wertung ging an Henning Off und in Netto B siegte Karlheinz Blackert. Bernhard Wessel, Frank Frew, Tristan Sipply und Bernd Zimmermann hießen die weiteren Gewinner in den Netto-Klassen.

Am Ende blieb es noch lange gesellig, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer saßen bei warmen Wetter bis in den Abend auf der Terrasse der Clubgastronomie zusammen. „Im nächsten Jahr bin ich bei der tollen Veranstaltung auf jeden Fall wieder dabei“, sagte Robert Robertson bei seiner Brutto-Rede zum Abschluss.