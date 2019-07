Einige Mitglieder der Kolpingsfamilie Ascheberg nutzten einen Wochenendausflug zur Mosel, um den Wein für die anstehende Jakobi-Kirmes zu holen. Das Winzerehepaar Michaela und Christoph Müller aus Burg an der Mosel überraschte die Gruppe zum 15-jährigen Bestehen der Weinlaube mit einem besonderen Geschenk: Der Winzer schenkte den Kolpingern einen Weinstock in der Mosellage, wo die Trauben für den Ascheberger Kolpingtropfen wachsen. Es wurde dort ein Schild mit der entsprechenden Bezeichnung angebracht. So kann nun jeder sehen, dass dort der Rebensaft für die Ascheberger Kirmes gedeiht. Das Schild wurde feierlich enthüllt und die Überraschung für die Kolpinger war gelungen. Der gute Tropfen ist auf der Jakobi-Kirmes in der Weinlaube zu bekommen. Die Kolpingsfamilie hat sich in diesem Jahr einiges einfallen lassen: Am Kirmesmontag wird gegen 17.30 Uhr die neue Weinkönigin vorgestellt. Neu ist das „Wein-Tasting“ mit der Gelegenheit mehrere Sorten zu probieren. Für den Auf- und Abbau sind alle Hände willkommen; am Mittwoch (24. Juli) ab 17 Uhr ist der Aufbau der Laube, Samstagvormittag (27. Juli) ab 10 Uhr Schmücken und am 30. Juli (Dienstag) erfolgt ab 16 Uhr der Abbau.