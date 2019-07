Leiter verstecken sich quasi vor Jogi Löws Haustür

Seit mehr als einer Woche ist das Kolpingferienlager mit fast 40 Kindern im Schwarzwald und verbringt dort eine tolle Zeit. In Häg-Ehrsberg erleben die Teilnehmer Spiel, Spaß und Spannung auf allen Ebenen. In immer wieder wechselnden Spielen können die Teams „Die 7 Schwarzwaldzwerge und Schneewittchen“, „Die krassen Kiwis“, „Die senilen Schwibbl-Schwabbl Stachelschweine“, „Hecken mit Zecken“ und „Die Schwarzwälder-Hirschtorten“ Punkte für die Gruppenwertung sammeln. „Unsere Spiele-Challenge ist Tradition und jedes Jahr spannend: Wer wird wohl dieses Jahr die Siegergruppe sein und im Nachgang des Ferienlagers zum Pizzaessen eingeladen?“, fragt sich Lagerleiter Philip Rabe .

Bisher haben die Kinder beispielsweise in Sportspielen, bei naturwissenschaftlichen Experimenten, Ruck-Zuck oder der perfekten Minute ihr Können unter Beweis gestellt. Ihrer Kreativität freien Lauf ließen die Kinder beim Leiterstationsspiel. Dort haben sie sich verrückte Aufgaben für ihre Leiter ausgedacht, welche dann zu zweit Wasser an einem Seil transportieren, Wäscheklammern fischen und mit dem Mund aufhängen oder Lieder erraten mussten.

Kolpinglager 2019 Foto: Privat

Doch nicht nur Spiele standen bisher auf dem Programm, sondern auch Ausflüge ins Freibad sowie ein Stadtausflug ins wunderschöne Freiburg. Zum Leitersuchspiel ging es in die Heimatstadt des Bundestrainers Jogi Löw : Schönau.

Kolpinglager 2019 Foto: Privat

Am Samstag stand das Highlight eines jeden Lagers an: Das Bergfest. Dieses Jahr wurde der Tag, ganz in Vorfreude auf das kommende Großereignis in Ascheberg, zu dem die Gruppe passend in die Heimat zurückkehrt, unter dem Motto „Kirmes“ gestaltet. Die Kinder teilten sich selbst in Gruppen ein und gaben sich Namen, die zum Motto passten. Dazu gestalteten sie eigene Shirts, die dem Gruppennamen entsprechend geflockt oder bemalt wurden. So spielten unter anderem „Fressalien-Squad“, „Die Rollatoren“ oder „Ghost-Girls“ um den Tagessieg. Dafür sammelten sie bei verschiedenen Stationen, wie dem Pferderennen, dem Entenangeln oder dem Glücksrad, Taler und setzten sie an anderen Stationen wieder ein. Bei der Wahrsagerin oder an der Losbude entschied das Glück darüber, ob sie ihre Punkte an den Ständen verdoppeln oder weitere Gewinne erspielen konnten. Manchmal blieben sie aber auch an der langen Schlange vor der lagereigenen Imbissbude hängen. Dort versorgte das Küchenteam alle fleißig mit Kirmesleckereien wie Schokofrüchten, gebrannten Mandeln, frischem Popcorn oder Crêpes. Abgerundet wurde das kulinarische Angebot mit Curly-Fries, Süßkartoffelpommes und Currywurst oder kurz: Mantaplatte. Nachdem sich alle frisch gemacht und in Schale geworfen haben, wurden Kirmes-König Rasmus und Jahrmarkt-Queen Annika ermittelt und anschließend bei einer fetten Party gefeiert, die bis tief in die Nacht ging. Für gute Stimmung sorgte DJ Rasmus an den Turntables.

Der Morgen bot genügend Zeit zum Ausschlafen und wartete mit einem reichhaltigen Brunch-Buffet für einen guten Start in den Tag auf. Danach gab es noch eine wunderbare Erfrischung im Spaßbad und abends sorgte ein Pub Quiz für frohes Raten. Wer mehr über den Alltag des traditionellen Kolpingferienlagers erfahren möchte, sollte unbedingt auf www.ferienlager-ascheberg.de das Lagertagebuch mit aktueller Foto-Galerie verfolgen.