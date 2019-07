Prägende Figur der Sozialdemokraten

Die Sozialdemokraten in Herbern, Ascheberg, dem Kreis Coesfeld und darüber hinaus trauern um einen Mann, der die Partei in dieser Region über Jahrzehnte stark geprägt hat: Wolfgang Tietze ist am Samstag im Alter von 79 Jahren verstorben.

„Warum ich in die SPD eingetreten bin, ist ganz einfach erklärt: Mein Großvater, der bis die SPD 1933 verboten wurde, dort Mitglied war, hat mich immer zu Partei- und Gewerkschaftsveranstaltungen mitgenommen“, erklärte der Verstorbene vor sechs Jahren anlässlich seiner 50-jährigen Parteizugehörigkeit.

Tietze kam mit seiner Mutter aus Breslau in den Westen und lebte zuerst auf dem Hof Schütte-Nütgen. Sein Vater war bei Stalingrad gefallen, der Opa kam 1947 nach Herbern. 1952 zogen die Tietzes an die Bernhardstraße, fünf Jahre später an den Prozessionsweg, um dann endgültig am Siepen zu landen. Als der Verstorbene 1963 in die SPD eintrat, waren Christoph Wessel und Karl Doritz die prägenden Köpfe. 1969 wurde Tietze Mitglied im Gemeinderat und gleich Fraktionsvorsitzender. Als führender SPD-Mann zog er 1975 in den neuen Ascheberger Rat ein, er blieb bis 1995. Für die Genossen saß Tietze im Kreistag. Er war schon stellvertretender Landrat (1979 bis 1999) als es die Vorgabe nach D‘Hondt gar nicht gab und die CDU auch einfach einen eigenen Mann hätte wählen können. Der Herberner war zudem Mitglied im Regionalrat.

In der SPD war er maßgeblich am Aufbau des Unterbezirks Coesfeld beteiligt. 18 Jahre saß er ihm vor, schuf Strukturen und bestimmte maßgeblich Inhalte der politischen Arbeit.

Als Geschäftsführer des Werner Unternehmens „Hefa Frenon“ verfügte Tietze über viele Kontakte. In Rheinsberg war er schon zu DDR-Zeiten beruflich unterwegs. Später nutzte er diese Verbindung zum Aufbau der Partnerschaft zwischen Ascheberg und der Stadt im Kreis Neuruppin.

2007 gründete er mit seiner Frau die „Inge und Wolfgang Tietze Stiftung“. Sie fördert im Münsterland Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, Gesundheitswesen, Jugend- und Altenpflege, Entwicklungshilfe sowie Völkerverständigung. Vor Ort wurde das soziale Engagement beim Aufbau der Tafel, den Begegnungsfesten bei Klaas oder bei Kukaduh- und der Jugendarbeit des SV Herbern sichtbar. Darüber hinaus ist die Stiftung in seiner Geburtsstadt Breslau und dem Geburtsort seiner Frau Inge, Trakehen, aktiv.

Die Sozialdemokraten vor Ort sind geschockt. „Wir haben vor drei Wochen noch zusammen gesessen“, sagt Vorsitzender Johannes Waldmann. Er und der Vorstand schätzen an Tietze, dass er auch nach dem Rückzug aus den Ämtern „immer ansprechbar war. Sein Rat war hilfreich und wertvoll für uns. Wo es ging, hat er sich auch für unsere Projekte eingesetzt.“

Wolfgang Tietze hinterlässt seine Ehefrau Inge und zwei Töchter.