Alte Schätzchen sind noch erntetauglich

Erntehelfer verzweifelt gesucht! In den Hilferuf von Spargelbauern und Plantagenbesitzern mit Erd- oder Heidelbeeren, kann das Team des Bauernhofes St. Georg nicht einstimmen. An einem 2,2 Hektar großen Gerstenfeld standen die Helfer am Sonntag Schlange, um zu zeigen, was ihre alten Schätzchen noch drauf haben.

Sie schrauben und schmirgeln. Sie tüfteln bis es sauber tuckert: Die Fans von alten Treckern investieren viel Zeit in ihre Kramer, Güldner, McCormick, Deutz, Hanomag oder Lanz Bulldog. So schön eine Runde durchs Münsterland ist und so viel Spaß wie Dieselgespräche mit Schaulustigen über die Zugmaschinen auch sind, das Herz geht den Freunden der 50 bis 60 Jahren alten Trecker auf, wenn sie ihren gedachten Zweck erfüllen: Helfen bei der Ernte. Solche Schaueinsätze ermöglichte der Bauernhof St. Georg den Gästen des zweiten Schlepper- und Geräte-Oldtimertreffens im Heubrock.

Oldtimer im Ernteeinsatz in Ascheberg 1/71 Beim 2. Schlepper- und Geräte-Oldtimertreffen auf dem Bauernhof St. Georg in Ascheberg kamen einige Oldies zum Ernteeinsatz Foto: Heitbaum

Rund 150 landwirtschaftliche Maschinen werden am Sonntag gezählt, die Mehrzahl von ihnen steht mit sorgfältig polierten Motorhauben und Kotflügeln aufgereiht auf einer Wiese. Die kürzeste Anreise hatten die Treckerfreunde Brügge-Mühle. Auch die Schlepperfreunde Olfen sind mit einer größeren Gruppe nach Ascheberg gekommen. Die Kennzeichen gehen aber über LH und COE hinaus nach Warendorf, Unna, Münster und vereinzelt Steinfurt. Durch die letzten beide Gebiete sind Heinrich Hollenberg und Franz Kassen aus Osnabrück mit ihren roten Güldnern gekommen. Sie hatten die wohl weiteste Anreise hinter sich. Mit den Geschichten über ihre Traktoren, die mal lange Touren bis in die Alpen hinter sich haben oder aus fremden Ländern in den Besitz der Tüftler und Bastler gekommen sind, unterhalten die Besitzer ihre Gäste.

Die intensivsten Blicke gehen aber zum Acker. Dort ist ein Columbus, eine historische Mähdreschermaschine der Firma Claas, im Einsatz. Sie wurde Ende der 50er Jahre gebaut und war einer der ersten Mähdrescher, die hier zu sehen waren. Mit ihr wurden Erinnerungen wach, etwa an Zeiten als noch Garben aufgestellt und daheim gedroschen wurde. Der Oldie funktionierte genauso gut wie eine der ersten gezogenen Pressen. Und wenn Körner und Stroh weg sind, also in Scheune und Remise des Bauernhofes gelagert werden, können Pflüge und Eggen zum Einsatz kommen. Der sandige Boden bereitet den Oldies keine Probleme.

Hinter der Kulissen hat das Bauernhof-Team viel zu tun, um die – im Laufe des Tages – mehr als 1000 Gäste zu bewirten. Bei Würstchen und Pommes sind erfahrene Mitarbeiter und Klienten im Einsatz. Informiert wird über die neue Tochterfirma INTZeit-Arbeit.