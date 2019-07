Helfer fühlen sich gut aufgehoben

„Puh, ist das warm.“ Gina Blanke muss erst einmal tief durchatmen. Die Davensbergerin ist dennoch zufrieden: „Jetzt habe ich etwas abgearbeitet, was ich schon immer machen wollte.“ Bei der Feuerwehrübung zur Davensberger Kirmes schlüpfte sie in den Arbeitsanzug der Feuerwehrleute. Weil ihr Schwiegervater dort aktiv war, wollte sie schon immer einmal wissen, wie sich der Dienst bei den Blauröcken anfühlt. Mit ihr nahm Ulrich Roberg die Einladung von Löschzugführer Uli Gövert an, bei der Kirmesübung mitzumischen. „Ich wusste immer, dass die Feuerwehrleute genau wissen, was zu tun ist. Das hat mein Mitmachen bestätigt, mir wurde immer gesagt, was als Nächstes passiert“, berichtet der Mann, der vom Dress der Turmbläser hinter den Kulissen in die Feuerwehrkluft gewechselt war, nach der Übung. Unter den Helmen mit heruntergeklapptem Visier war vorher kaum auszumachen, wer für einen Tag bei der Feuerwehr war und wer den Einsatz für Leib und Leben der Menschen schon länger zu seiner ehrenamtlichen Angelegenheit gemacht hat.

Vor dem Feuerwehrgerätehaus lag ein ausgedientes Auto auf der Seite. Hinter das Steuer wurde Julia Werner platziert. Sie hing in den Gurten und musste befreit werden. Nach dem Notruf von Monika Kehrenberg drehten zwei Feuerwehrautos mit Martinshorn und Blaulicht eine Runde über den Parkplatz von Clemens August, um dann vor einer gute Kulisse an die Aufgabe heranzugehen. Unter der Regie von Robert Bergelt werden die Aufgaben zügig, aber nicht übereilt abgearbeitet. Das Publikum soll schließlich sehen, was im Ernstfall, dann deutlich schneller, passiert. Blanke und Roberg packen beim Vorbereiten des Gerätes, dass aus den Fahrzeugen geholt und auf eine Plane gelegt wird, mit an. Die Feuerwehrfrau für einen Einsatz schneidet dann eine Scheibe aus dem Auto. Später greift sie auch zur Rettungsschere. Weil sich zur eigenen Sicherheit eine Schutzbrille und ein Mundschutz gesellen, kommt Blanke ins Schwitzen. Roberg hat vergleichsweise Glück. Seine Technik zum Beseitigen einer Scheibe bedurfte nach dem Abkleben nur eines Piksers mit dem Schraubenzieher.

Kirmes 2019 in Davensberg 1/112 Kirmes und Übung in Davensberg Foto: Heitbaum

Vor den Augen von Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, seiner Stellvertreterinnen Maria Schulte-Loh und Petra Haverkamp, Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier, Marktmeister Rolf Kehrenberg, seiner Vertreterin Felicia Wins, weiteren Ratsmitgliedern und zahlreichen Interessierten klappten die Feuerwehrleute das Dach zum Boden, um dann die verletzte Fahrerin aus dem Autowrack zu befreien. Löschzugführer Gövert lud dazu ein, bei der Feuerwehr mitzumachen, denn helfende Hände kann es nicht genug geben.

Die Mitglieder des Löschzuges Davensberg hatten nach dem Besuch des Sonntagsgottesdienstes auf dem Friedhof einen Kranz zu Ehren der verstorbenen Kameraden niedergelegt. Von dort ging es zu Clemens August. Beim Vogelschießen wurde Lars Bäumker Davensberger Kirmeskönig. Nach der Übung gingen die Kameraden mit Gästen und Turmbläsern zur Kirmes, wo den Kindern eine Freifahrt spendiert wurde. Zum üblichen Angebot gesellte sich am Nachmittag das Kirmescafé der Frauengemeinschaft, in dem die Gäste aus dem Rathaus ihren Kirmesbesuch an der Kirche gerne ausklingen ließen.