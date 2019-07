Vorstandsköpfe erzählen Geschichte des Sportvereins

In diesem Jahr feiert der blau-gelbe Sportverein in Herbern seinen 100. Geburtstag. Insgesamt gab es in dem Jahrhundert 21 Vorsitzende. Heinz Steffen (1970 bis 1977 und 1980 bis 1985), Herbert Nägeler (1978 bis 1979), Joachim (Acki) Trittschack (1986 bis 1997), Heinz Reher (1998 bis 2000), Werner Heitmann (2001 bis 2016) und Reinhard Hartwig (zweiter Vorsitzender von 1980 bis 2015) sowie der jetzige Vorsitzende Jürgen Steffen (seit 2017) haben die vergangenen fünf Jahrzehnte geprägt.

Vom reinen Fußballverein, wie es der Verein in den 1970er Jahren war, ist ein Großverein mit einer Reihe von Abteilungen entstanden. Diese Entwicklung resultierte letztlich aus dem Bau der Turnhalle in den Jahren 1972/73. Zu der Zeit war Heinz Steffen Vorsitzender. Er erkannte die zusätzlichen Möglichkeiten und Entwicklungschancen, die die neue Halle dem Verein bot. Aber auch die Gefahren waren ihm bewusst: Er wollte eine Konkurrenzsituation unter den Vereinen im Dorf vermeiden. Daher machte er sich dafür stark, dass die Halle unter Regie des SVH geführt wird. Statt neuer eigenständiger Vereine bildeten sich neue Abteilungen innerhalb des Clubs. „Die Gemeinde stand dahinter“, so Steffen, der damals auch Mitglied des Gemeinderates war, was natürlich einige Entwicklungen erleichterte. „Die Halle bedeutete einen enormen Aufschwung für den SV Herbern“, zieht der langjährige Vorsitzende auch Jahrzehnte nach dem Bau der Halle eine positive Bilanz.

Das 50-Jährige Bestehen wurde 1969 im Schützenfestzelt gefeiert. Zudem gab es ein Fußball-Turnier, eine Festschrift, Ehrungen und ein Kranz wurde niedergelegt. „Das war‘s und das war damals schon was. Der Verein hatte zu der Zeit 300 Mitglieder“, so Heinz Steffen, der mit 87 Jahren eines der ältesten Vereinsmitglieder ist. Aber auch die nachfolgende Generation hat vieles geleistet, um den Verein dorthin zu bringen, wo er jetzt steht.

Doch gab es auch große Probleme, die gelöst werden mussten. Während der Hallenbetrieb boomte, litten die Fußballer unter schlechten Platzverhältnissen am Sportplatz an der Werner Straße. Immer mehr Mannschaften überstrapazierten den Rasen für Spiele und Training. Sobald es längere Zeit regnete bildete sich eine Seenplatte, was in den 1970er Jahren zum Dauerthema wurde. Zum Eklat kam es, als mit einer provisorischen und kostengünstigen Lösung die Bespielbarkeit des Platzes gesichert werden sollte. Die aufgetragene Bodenmischung erwies sich als völlig ungeeignet und somit wurde der Platz nach nur einem Spiel wieder gesperrt. Das führte dazu, das der SVH Meisterschaftsspiele in Ascheberg, Drensteinfurt und Stockum austragen musste. Letztlich wurde ein Konzept entwickelt, dessen Umsetzung jedoch noch Jahre dauern sollte. Als Trainingsgelände wurde die sogenannte „Ranch“ an der Merschstraße angepachtet. „Da wurden vor den Spielen die Maulwurfshügel plattgetreten“, erinnert sich Werner Heitmann.

In den 1980er Jahren wurde der neue Aschenplatz am Siepen in Betrieb genommen. Dazu kam auch das Tennisheim mit den dazugehörigen Courts. „Das war eine anstrengende Zeit. Aber wir haben uns nie unterkriegen lassen und haben immer zusammengestanden. Das ist es, was den Verein früher und auch heute noch so besonders macht“, sagt Heinz Reher.

Dieses unterstreicht auch Jürgen Steffen, der mit der Liebe zum blau- gelben Verein in die Fußstapfen seines Vaters Heinz getreten ist. Seit drei Jahren steht er dem Verein vor und hat als Vereinsvorsitzender einen Vollzeit-Job. Bei der Jubiläumsfahrt nach Mallorca Ende Juni war es wie bei einem Familienurlaub. „Alt und Jung waren zusammen und es war einfach nur eine tolle Stimmung untereinander.“ Jetzt ist der Blick auf den großen Festakt vom 29. bis 31. August gerichtet. „Dort werden wir die Geschichte lebendig machen“, sagte Jürgen Steffen und gibt auch noch einen Ausblick auf die nächsten Jahre. „Man muss immer fleißig bleiben um den Verein weiterhin so gut es geht nach vorne zu bringen.“