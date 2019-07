Die Getreideernte ist mit guten Ergebnissen bei der Wintergerste mit bis zu neun Tonnen pro Hektar gestartet. „In dieser Woche wird sie intensiv fortgesetzt“, berichtet Tobias Großerichter , der im Landwirtschaftlichen Ortsverein Herbern für die Pressearbeit verantwortlich zeichnet. Aktuell werden Raps, Triticale, Weizen, Bohnen oder aber auch Hafer geerntet. Durch die Förderpraxis der Europäischen Union sind Raps und Bohnen in der heimischen Region wieder öfter zu finden. Raps, so Großerichter, werde an die Ölmühle Brökelmann in Hamm verkauft. Dort werde er zu Rapsöl und Rapsschrot verarbeitet. Für ältere Menschen mag auch Triticale neu sein. Wer sie in diesem Jahr angebaut hat, darf froh sein. „Dem Weizen fehlt der ausbleibende Regen, die Triticale hat die Trockenheit besser verkraftet“, sagt Großerichter.

In den meisten Betrieben werden die Körner vom Feld zu den Höfen gefahren und dort in Silos eingelagert, um das Getreide dann vor der Fütterung zu vermahlen. Einige Berufskollegen vermahlen das Getreide auch direkt am Feld oder Hof und lagern dieses dann bis zur Maisernte in Fahrsilos. Auch das Stroh muss von den Feldern geborgen werden, um genügend Futter und Einstreu für die Kühe, Kälber und Bullen vorzuhalten. Bei diesem Wetter verläuft die Ernte reibungslos. Die Landwirte bitten aber um Verständnis, wenn sie bis spät am Abend die Ernte einfahren müssen. Aufgrund der immer kürzer werdenden Zeitfenster sei eine hohe Schlagkraft gefordert.

Für den Mais, der gerade blüht, wünscht der Herberner sich Regenwetter. „Es wird Zeit, dass wir in Herbern auch mal wieder Regen mitbekommen.“