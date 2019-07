Gute Nachrichten für die Offene Jugendarbeit Ascheberg (OJA): Die OJA bleibt nun doch in ihrem aktuellen Domizil im Burghof am Lambertus-Kirchplatz. Der Vermieter habe die weitere Nutzung der Räume ermöglicht, teilt die Gemeinde Ascheberg mit. „Alle Beteiligten freuen sich nun, dass die Arbeit der OJA in den Räumen weitergehen kann“ erklärt Thomas Stohldreier, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales der Gemeinde Ascheberg.

„Die Kinder und Jugendlichen der OJA fühlen sich am Burghof sehr wohl und die Räume sind für viele bereits zu einem zweiten Zuhause geworden“, weiß Monika Frantzmann von der Jugendhilfe Werne, dem Anbieter der OJA. Bei aller Freude sind sich Vermieter, Jugendhilfe Werne und Gemeinde jedoch auch einig, dass sie gemeinsam für eine gute Nachbarschaft sorgen wollen. Mit den Jugendlichen wird die Jugendhilfe Werne nun überlegen, wie sie die Bedürfnisse der Nachbarn künftig noch besser berücksichtigen und das Miteinander harmonischer gestalten kann, schließt die Mitteilung.