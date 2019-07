Wer Fahrgäste in einem Bus kutschiert, braucht entweder ein gutes Navi oder ein perfektes Routengedächtnis. Die Frauen und Männer am Steuer des Bürgerbusses kutschieren wie auf Schienen durch die Orte. Mit schlafwandlerischer Sicherheit fahren sie von Haltestelle zu Haltestelle. Die RVM-Logistik hinter dem Verkehr in der Region darf sich gerne eine Scheibe Ortskenntnis bei den örtlichen Ehrenamtlichen abschneiden.

Nun gut, dass am späten Dienstag der Hinweis, dass am Mittwoch die Haltestelle Appelhofstraße in Ascheberg gesperrt sei, mit der St.-Anna-Kirmes in Davensberg begründet wird, korrigiert das Unternehmen eine knappe Stunde später selbst. Ja, die größte Dorfkirmes des Münsterlandes ist die Jacobi-Kirmes in Ascheberg. Kann ja mal passieren.

Ups. Foto: hbm

Stutzig werden Beobachter aber, wenn sie die Bürgerbushaltestelle an der Konermannstraße genauer betrachten. Auch sie liegt mitten im Gebiet der, ja, der Jacobikirmes. Und zwischen Autoscooter und Raupe gibt es auch für den talentiertesten Bürgerbusfahrer kein Durchkommen. Also ist die Haltestelle gesperrt. Das verrät auch ein großes, rotes „X“ in der Schautafel am Hinweismast. Beim genauen Hinsehen und dem Lesen des Kleingedruckten wird daraus aber ein Satz mit „X“. Dass die Haltestelle am Mittwoch ab 14 Uhr nicht mehr angefahren wird, mag so geplant sein. Sinnvoll ist es aber nicht, mitten durch die Aufbauarbeiten zu fahren. Noch spannender ist die genannte Ersatzhaltestelle. Sie ist an der Ecke Rankenstraße, Bernhardstraße (K 56). Ups. Die Leute fahren also nicht mehr mit dem Bus nach Herbern. Sie gehen zu Fuß in den Nachbarort, um zu schauen, ob der Bürgerbus zur Rankenstraße kommt. Gut, dass die RVM-Logistiker nicht selbst am Steuer sitzen.