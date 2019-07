Wenn ein Thema fürs ganztägliche Betreuen von Ferienkindern beim Verein für Übermittagbetreuung an der Lambertusschule ideal in die Zeit gepasst hat, dann das aktuelle Programm rund ums Wasser. Es lässt sich bei der Hitze wunderbar ausweiten. So hat die selbst gebaute Wasserrutsche bei den aktuellen Temperaturen Hochkonjunktur. Das reicht aber nicht allen Kindern aus. Gestern Morgen entschieden sich Steppkes weiter aus Müll Vogelhäuschen zu bauen. Oder sie hörten, was in einer Ferienzeitung zur Umweltfragen geschrieben worden ist. Begehrt waren auch die Plätze auf dem Wasserspielplatz im Innenhof.

Der Ausflug in dieser Woche führte die Gruppe zum Schiffshebewerk nach Henrichenburg. Bei einer kindgerechten Führung bastelten die Ascheberger zuerst einmal eine Kapitänsmütze. Dann wurde das alte Schiffshebewerk von innen besichtigt, 133 Stufen inklusive. „Das war schön gemacht und ist von den Kindern gut aufgenommen worden“, freut sich Birgit Strangmann aus dem Betreuerteam des Vereins. Während die eine Gruppe also Kapitän spielte, besichtigte eine zweite Gruppe ein Binnenschiff. „Den größten Spaß hatten sie beim Deckschrubben“, berichtet Strangmann. Weiter ging es zu einem Wasserspielplatz, wo gepicknickt wurde. Dabei ließen die Ausflügler es angesichts der Temperaturen auch bewenden.

Mit der dritten Ferienwoche endet das ÜBM-Angebot am 2. August. Anschließend übernimmt die OJA die Aufgabe.