Er ist schon da, der Kettenflieger von Otto Wendler . Und er versprüht bereits jetzt schon dieses gewisse Etwas. Das Besondere in diesem Falle: Er nimmt ganz wenig Platz ein. Gerade einmal acht Zentimeter in der Breite und fünf Zentimeter in der Höhe. Wie jetzt? Nein, wir sprechen hier nicht etwa von einem Kirmes-Miniatur-Wunderland. Hier ist die Rede von den Neuzugängen in den Regalen bei Ascheberg Marketing. Denn die bieten ganz aktuell – und das auch nur limitiert – Magnete an. Drei verschiedene Motive sind erhältlich. Dabei handelt es sich um zwei Motive der Jacobi-Kirmes und um ein künstlerisches Motiv der Gemeinde Ascheberg. Erhältlich sind diese Neuzugänge zu den Öffnungszeiten im Büro von Ascheberg Marketing. Überdies soll es sie am Bierstand von Ascheberg Marketing auf der Jacobi-Kirmes geben. „Sollte das Angebot gut angenommen werden, dann werden wir sie als Dauerbrenner mit wechselnden Motiven ins Programm aufnehmen“, kündigt Martin Bußkamp, Geschäftsführer Ascheberg Marketing, an. Die Magneten sind zum Stückpreis von 2,95 Euro erhältlich. Und in diesem Falle erzählen sie von der Jacobi-Kirmes, der größten Dorfkirmes im Münsterland, die motivtechnisch vielfältig daherkommt. Die Gemeinde dagegen präsentiert sich, als drittes Motiv, im Art-Design.