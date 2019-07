Wartende werden dieses Jahr belohnt

Mitten im Hochsommer stehen die Zeichen in Ascheberg bereits auf Blau-Weiß. Das traditionelle SUB-Oktoberfest wirft seine Schatten voraus. Zwar geht die Bayrische Gaudi erst am 5. Oktober im großen Festzelt an Schlingermanns Weide über die Bühne, aber zuvor gibt es ja bekanntermaßen auch schon ein Event. Der mittlerweile legendäre Kartenvorverkauf. Und der startet wie immer am Samstag nach der Italienischen Nacht. In diesem Jahr somit am 10. August. Allerdings ist dabei einiges anders. Denn der Vorverkauf wird nicht, wie bislang gewohnt, bei Eisenwaren Stiens stattfinden. Nein, erstmals geht er bei Festwirtin Stefanie Schulze-Wenning an der Lüdinghauser Straße 17 über die Bühne. Und keine Angst, der Platz ist groß, für die Schlangen, die sich erfahrungsgemäß bilden. In diesem Jahr werden die Wartenden belohnt. Mit einer Stärkung sowohl für Magen als auch für die Ohren, also sprich mit einem kulinarischen und einem Ohrenschmaus. Der Kartenvorverkauf wird also unterhaltsam. Was nicht fehlen wird, „das ist der große weiße Plan, auf dem immer die Tischreservierungen eingezeichnet werden“, sagt Stefanie Schulze-Wenning. „An den Eintrittspreisen ändert sich ebenfalls nichts“, ergänzt Manni Hölscher vom SuB Express. Während Festwirtin Stefanie Schulze-Wenning mit der organisatorischen Seite schon sehr weit fortgeschritten ist, haben auch die SuBler das traditionelle Event fest im Blick und feilen schon am neuen Musikprogramm. Der Kartenvorverkauf startet am 10. August übrigens um 10 Uhr, für alle die es nicht schaffen, sie haben anschließend die Möglichkeit zu den Öffnungszeiten vom „Kleinen Atelier“ an der Sandstraße 23 bei Manni Hölscher Karten zum Preis von 15 Euro zu kaufen.