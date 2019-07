Der vom NABU zertifizierte Naturführer Udo Wellerdieck bietet am 18. August (Sonntag) um 15 Uhr eine Führung um die NABU-Weidelandschaft am Klosterholz an. Inmitten der Davert betreut der NABU ein Beweidungsprojekt mit Heckrindern und Konikpferden. Zahlreiche wildlebende Tiere profitieren davon, dass die Landschaft dort wieder von großen Weidetieren gestaltet wird. Diese teilen sich mit selten gewordenen Tierarten einen Lebensraum. Unter dem Einfluss der „wild“ lebenden Weidetiere entwickelt sich die Aue auf natürliche Weise und es entsteht eine große Artenvielfalt. Ein Rundgang um die Weide verdeutlicht diese Zusammenhänge und führt auch in die faszinierenden Wälder der Davert als größtes Laubwaldgebiet des Münsterlandes. Spannende Geschichten über den Wespenbussard, heimische Spechtarten und vieles mehr bietet die gut zweistündige Führung. Hier wird moderner Naturschutz von seiner interessantesten Seite erlebbar.

Die Führung kostet acht Euro pro Person, Kinder zahlen fünf Euro. Anmeldungen nimmt Ascheberg Marketing entgegen am Katharinenplatz 1, ✆ 0 25 93/63 24, info@ascheberg-marketing.de.

Bei der Anmeldung wird der genaue Treffpunkt bekannt gegeben.