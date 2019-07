Bei Spiel und Spaß die Zeit vergessen

Zwei Wochen Ferienlager sind wie im Flug vergangen und dann ging es schon wieder nach Hause. Am Montag stand im Kolping-Lager eines der absoluten Highlights eines jeden Lagers an: Das Stationsspiel. Die Kekse wanderten durch den Schwarzwald und lösten an verschiedenen Stationen Aufgaben, um weitere Punkte für die Gruppenwertung zu sammeln. In unterschiedlichen Disziplinen stellten sie ihr Können unter Beweis: sie mussten unter anderem Zutaten von Smoothies erschmecken, einen löchrigen Wasserbehälter als Gruppe durch einen Parcours manövrieren, ein lebendiges Kreuzworträtsel lösen, mit Wasser und Mehl gefüllte Luftballons zerbeißen und einen Staffellauf in der Zeit absolvieren, in der die restlichen Gruppenmitglieder die Luft anhalten konnten. Sie waren den ganzen Tag auf den Beinen und hatten eine Menge Spaß. Am Abend folgte eine kleine Show, in der die Gruppen ihre Beiträge präsentierten, die sie sich über den Tag ausgedacht und einstudiert hatten. Auch die Leiter trugen ihre umgedichteten Lieder vor, in denen es sich zum Beispiel um flauschige Leiter oder Käselauchsuppe drehte. Der ganze Tag war ein voller Erfolg. Für viel Spaß und körperliche Ertüchtigung sorgte ein Ausflug in den Kletterwald. Sich selbst sichernd turnten die Kinder und einige der Leiter wie kleine Äffchen durch den Wald und bewältigten unterschiedliche Übungen, um von einem Baum zum nächsten zu gelangen. Für etwas Entspannung sorgten Workshops, die die Kinder frei wählen konnten. Egal, ob Vogelhausbau, Beautypalace, Freundschaftsband knüpfen, Gesellschaftsspiele oder Lager-Media - für jeden war etwas Passendes dabei.

Die Temperaturen blieben auch in der zweiten Woche sehr warm. So brachte ein weiterer Ausflug ins Freibad die entsprechende Abkühlung für die erhitzten Keks-Köpfe. Zum Ende des Lagers wartete noch eine weitere Party auf die Kinder.

Der letzte Tag bedeutete dann das große Aufräumen. Bis alle Kinder ihr Kleidung und sonstige ins Lager mitgebrachten Dinge sortiert und verstaut hatten und alles an Material an seinem ursprünglichen Platz war, ist einige Zeit vergangen.

Zwei wunderbare Wochen voller Spiel, Spaß und Ausflügen liegen hinter den Teilnehmern. Manche Träne fand sich in dem einen oder anderen Auge, aber die Vorfreude auf das kommende Jahr ist schon groß. Dann geht es vom 4. bis 17. Juli nach Auenwald ins Schloss Ebersberg.